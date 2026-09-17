Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев

Сбербанк с 17 сентября улучшил условия по вкладам на шесть и семь месяцев. В первом случае ставка выросла с 12,6% до 13,5% годовых, во втором — с 12,3% до 13,5%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Новые условия действуют по вкладу «Лучший %» для средств, которые ранее не размещали на вкладах и накопительных счетах в Сбербанке. Повышенная ставка также доступна по «СберВкладу» для клиентов с уже имеющимися сбережениями.

Накануне ВТБ объявил об изменении ставок по «ВТБ-Вкладу». Ставка на три, четыре и шесть месяцев снизилась на 0,1 п. п. — до 13,4%, на год, напротив, выросла на 0,5 п. п. — до 13,5%. На полтора года — до 13,7% (+1,2 п. п.), на два года — до 13,5% (+2,4 п. п.). По накопительному счету максимальная ставка составляет 14,2% годовых.