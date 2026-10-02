Обеденный перерыв

Общее число заведений общепита в России за год снизилось на 7,8%, до 223,8 тыс. объектов, падение зафиксировано впервые с 2022 года. Это связано с ростом фискальной нагрузки на бизнес, сокращением потребительского спроса и растущей конкуренцией со стороны продуктовой розницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году, следует из материалов Infoline. Аналитики зафиксировали падение впервые с 2022 года. Сейчас снижение оказалось более выраженным, чем, например, в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось на 4,8%. В 2021 году снижение оценивалось в 2,6%.

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Согласно 2ГИС, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97,1 тыс. объектов, что меньше год к году на 1%. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева говорит, что в январе—июне 2026 года в Москве закрылись 330 заведений с собственной посадкой. Год к году значение выросло почти вдвое. Самое выраженное снижение показали пекарни. Согласно Infoline, в июле 2026 года в России работали 15,5 тыс. таких объектов — на 13% меньше, чем годом ранее. На втором месте заведения фастфуда — минус 11,8%, до 33,5 тыс. На третьем — заведения с кофе навынос, количество которых сократилось на 10,6%, до 19,1 тыс.

Складывающаяся в индустрии ситуация вполне объяснима: потребители стали снижать свои траты.

Согласно «Эвотор», 1–25 сентября 2026 года количество чеков в кафе снизилось на 5% в годовом выражении. В фастфуде падение составило 7%. В «Платформе ОФД» говорят, что средний чек в российском общепите за год увеличился на 7%, до 1,6 тыс. руб.

Зульфия Шиляева напоминает, что обычно кафе и рестораны — это малый бизнес, фискальная нагрузка на который резко увеличилась после того, как с начала 2026 года предприниматели, работающие в рамках УСН или на основе патента, начали платить НДС. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская говорит, что рестораторы закрывают точки, ставшие нерентабельными после налоговых изменений.

Отрасль столкнулась и с другими факторами риска. Это неуклонно растущие расходы на фонд оплаты труда, высокая стоимость кредитования и негативный внешний фон, перечисляет гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин. В ГК «Шоколадница» добавляют к этому рост стоимости продуктов питания и логистики. Выручка ресторанов, по словам представителя компании, растет, но это объясняется увеличением среднего чека, в то время как посещаемость под серьезным давлением. Он обращает внимание на то, что гости становятся рациональнее.

В результате, считают в «Шоколаднице», маржинальность отдельных проектов, которая несколько лет назад могла быть 20–25%, сейчас часто составляет 10–12%. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров считает, что сейчас большую устойчивость демонстрируют дорогие заведения. У обеспеченных потребителей расходы на питание и посещение ресторанов составляют небольшую долю доходов, в то время как для людей с низким бюджетом эти цифры существеннее, говорит он. Эксперт считает, что именно поэтому с наиболее выраженным падением столкнулись заведения фастфуда.

В «Шоколаднице» говорят, что к негативным тенденциям чувствительны заведения, предлагающие кофе и простые блюда навынос. Это связано с их высокой зависимостью от трафика.

Проблемой для рынка бюджетного общепита владелец сети Black Star Burger Юрий Левитас называет и переориентацию потребителей на альтернативные каналы. Сегодня супермаркеты, сервисы доставки, дарксторы предлагают огромный ассортимент готовых блюд, которые можно получить быстро и зачастую дешевле, чем в заведении, говорит он.

Негативная тенденция на ресторанном рынке, вероятно, сохранится. В «Шоколаднице» замечают, что для крупных сетей регулярный анализ портфеля локаций становится все более привычной практикой. Если объект не обеспечивает необходимый уровень трафика, имеет высокую арендную нагрузку или не выходит на плановые финансовые показатели, оператор может принять решение о его закрытии или замене, констатируют там. Юрий Левитас ждет дальнейшего сокращения количества слабых и легко заменяемых концепций.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова