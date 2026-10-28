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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

Выступление Владимира Путина на саммите «Россия-Африка». Главные заявления

Путин заявил о возрастающем влиянии Африки и ее новом пробуждении
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», проходящего в Москве 28-29 октября. Он отметил возрастающую роль Африки в международной экономике, указал на негативные последствия зависимости Африки от Запада и рассказал о помощи России африканским странам. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Как Африка становится новым полюсом глобальной экономики

  • За последние пять лет более 40% мирового ВВП пришлось на страны БРИКС, а на G7 всего менее 30%.

  • МВФ и Всемирный банк пора реформировать под нужды развивающихся экономик. Россия выступает за усиление роли Африки в этих организациях.

  • Африку неслучайно называют континентом будущего, центр мирового демографического роста к 2030 году переместится туда. 12 из 20 самых быстрорастущих экономик мира — африканские.

  • Последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Однако происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене.

  • У Африки есть безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста.

Как Россия помогает Африке

  • Россия за 9 месяцев этого года экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции, в некоторые страны поставки выросли в разы. Более 40 стран Африки получают российские удобрения и зерно.

  • Торговля России и Африки в ближайшем будущем может преодолеть отметку $50 млрд. РФ готова и дальше расширять географию сельхозпоставок в Африку.

  • Российские компании успешно работают в Африке, все новые бизнесы выходят на местный рынок. Наш бизнес не занимается хищнической эксплуатацией ресурсов.

  • Россия участвует в реализации более 30 энергетических проектов в Африке.

  • Россия последовательно поддерживала освободительные движения в Африке, помогала развитию экономик, формированию боеспособных вооруженных сил.

  • Россия участвует в работе по финансовому оздоровлению стран Африки. С рядом стран действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

  • Фиксируются активные попытки Запада загнать африканцев обратно в долговую кабалу. Тарифные войны и нелегитимные санкции — инструменты современного неоколониализма.

«Долг — это неоколониализм, при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников. Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого — подчинить ее рост и развитие чужим правилам».

Владимир Путин процитировал президента Буркина-Фасо Тома Санкара (1983-1987).

  • Страны Африки пока зависят от западных финансовых систем, это ограничивает их суверенитет.

  • Россия добилась впечатляющих результатов по укреплению своего суверенитета, в том числе в сфере IT. Конкурентам приходится догонять по ряду направлений. РФ обладает полной цепочкой для создания больших генеративных моделей и открыта к передаче африканским странам своих высокотехнологичных решений.

  • Важной задачей этого в Афросоюзе объявлено обеспечение устойчивого доступа к чистой воде. Россия готова делиться с уникальными российскими технологиями ответственного водопользования.

  • Россия продлевает профильную программу содействия странам Африки до 2029 года. Решение было принято, исходя из ее эффективности.

  • Российские врачи готовы оказывать помощь Африке в борьбе с холерой и эпидемией нового штамма Эболы.

  • Россия готова помогать странам Африки в ликвидации последствий ЧС.

  • Россия будет локализовывать в Африке синтез российских действенных лекарств и вакцин.

  • Образование — ключевое направление партнерства. С 2020 года африканских студентов в России стало больше в 1,5 раза, а число стипендий для них выросло почти втрое.

К чему призвал президент

  • Перейти в расчетах с РФ на национальные платежные системы, защищенные от вмешательства недружественных стран.

  • Начать полеты в Россию африканским авиакомпаниям. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма.

  • Найти решения, которые позволят Африке распоряжаться собственными ресурсами.

  • Оказывать деловым сообществам России и Африки всемерное содействие в успешной реализации совместных идей и инициатив.

Итоги

  • Россия и Африка по итогам саммита примут план действий на 2027-2029 годы, который определит вектор дальнейшего всестороннего сотрудничества.

  • Деловые круги Африки приглашены президентом на ПМЭФ-2027.

  • Президент пригласил лидеров Африки посетить выставку передовых российских решений.

Мировая экономика
Саммит «Россия—Африка»
Африка
Владимир Путин

Авторы

  • Анна Токарева
    Анна Токарева
    руководитель группы выпуска