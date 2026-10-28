Страны Африки пока зависят от западных финансовых систем, это ограничивает их суверенитет.

Россия добилась впечатляющих результатов по укреплению своего суверенитета, в том числе в сфере IT. Конкурентам приходится догонять по ряду направлений. РФ обладает полной цепочкой для создания больших генеративных моделей и открыта к передаче африканским странам своих высокотехнологичных решений.

Важной задачей этого в Афросоюзе объявлено обеспечение устойчивого доступа к чистой воде. Россия готова делиться с уникальными российскими технологиями ответственного водопользования.

Россия продлевает профильную программу содействия странам Африки до 2029 года. Решение было принято, исходя из ее эффективности.

Российские врачи готовы оказывать помощь Африке в борьбе с холерой и эпидемией нового штамма Эболы.

Россия готова помогать странам Африки в ликвидации последствий ЧС.

Россия будет локализовывать в Африке синтез российских действенных лекарств и вакцин.