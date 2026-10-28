Выступление Владимира Путина на саммите «Россия-Африка». Главные заявления
Как Африка становится новым полюсом глобальной экономики
За последние пять лет более 40% мирового ВВП пришлось на страны БРИКС, а на G7 всего менее 30%.
МВФ и Всемирный банк пора реформировать под нужды развивающихся экономик. Россия выступает за усиление роли Африки в этих организациях.
Африку неслучайно называют континентом будущего, центр мирового демографического роста к 2030 году переместится туда. 12 из 20 самых быстрорастущих экономик мира — африканские.
Последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Однако происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене.
У Африки есть безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста.
Как Россия помогает Африке
Россия за 9 месяцев этого года экспортировала в Африку 13 млн тонн агропродукции, в некоторые страны поставки выросли в разы. Более 40 стран Африки получают российские удобрения и зерно.
Торговля России и Африки в ближайшем будущем может преодолеть отметку $50 млрд. РФ готова и дальше расширять географию сельхозпоставок в Африку.
Российские компании успешно работают в Африке, все новые бизнесы выходят на местный рынок. Наш бизнес не занимается хищнической эксплуатацией ресурсов.
Россия участвует в реализации более 30 энергетических проектов в Африке.
Россия последовательно поддерживала освободительные движения в Африке, помогала развитию экономик, формированию боеспособных вооруженных сил.
Россия участвует в работе по финансовому оздоровлению стран Африки. С рядом стран действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
Фиксируются активные попытки Запада загнать африканцев обратно в долговую кабалу. Тарифные войны и нелегитимные санкции — инструменты современного неоколониализма.
«Долг — это неоколониализм, при котором колонизаторы трансформировались в так называемых технических помощников. Это хитроумно организованное повторное завоевание Африки, цель которого — подчинить ее рост и развитие чужим правилам».
Владимир Путин процитировал президента Буркина-Фасо Тома Санкара (1983-1987).
Страны Африки пока зависят от западных финансовых систем, это ограничивает их суверенитет.
Россия добилась впечатляющих результатов по укреплению своего суверенитета, в том числе в сфере IT. Конкурентам приходится догонять по ряду направлений. РФ обладает полной цепочкой для создания больших генеративных моделей и открыта к передаче африканским странам своих высокотехнологичных решений.
Важной задачей этого в Афросоюзе объявлено обеспечение устойчивого доступа к чистой воде. Россия готова делиться с уникальными российскими технологиями ответственного водопользования.
Россия продлевает профильную программу содействия странам Африки до 2029 года. Решение было принято, исходя из ее эффективности.
Российские врачи готовы оказывать помощь Африке в борьбе с холерой и эпидемией нового штамма Эболы.
Россия готова помогать странам Африки в ликвидации последствий ЧС.
Россия будет локализовывать в Африке синтез российских действенных лекарств и вакцин.
Образование — ключевое направление партнерства. С 2020 года африканских студентов в России стало больше в 1,5 раза, а число стипендий для них выросло почти втрое.
К чему призвал президент
Перейти в расчетах с РФ на национальные платежные системы, защищенные от вмешательства недружественных стран.
Начать полеты в Россию африканским авиакомпаниям. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма.
Найти решения, которые позволят Африке распоряжаться собственными ресурсами.
Оказывать деловым сообществам России и Африки всемерное содействие в успешной реализации совместных идей и инициатив.
Итоги
Россия и Африка по итогам саммита примут план действий на 2027-2029 годы, который определит вектор дальнейшего всестороннего сотрудничества.
Деловые круги Африки приглашены президентом на ПМЭФ-2027.
Президент пригласил лидеров Африки посетить выставку передовых российских решений.