Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию

«Мы также предлагаем африканским партнерам комплексные решения в построении надежных логистических маршрутов, которые окажут непосредственное влияние на рост торговли и инвестиций... Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма»,— пояснил глава государства.