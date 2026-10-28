Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию
Президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию. С такой инициативой он выступил на форуме «Россия-Африка».
«Мы также предлагаем африканским партнерам комплексные решения в построении надежных логистических маршрутов, которые окажут непосредственное влияние на рост торговли и инвестиций... Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма»,— пояснил глава государства.
Прямое авиасообщение между Россией и Африкой пока ограничено. Напрямую в Россию летают авиакомпании из Танзании, Египта или Эфиопии.