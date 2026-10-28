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Мир

Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию

Президент Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию. С такой инициативой он выступил на форуме «Россия-Африка».
Владимир Путин

Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы также предлагаем африканским партнерам комплексные решения в построении надежных логистических маршрутов, которые окажут непосредственное влияние на рост торговли и инвестиций... Приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма»,— пояснил глава государства.

Выступление Владимира Путина на саммите «Россия-Африка»

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Прямое авиасообщение между Россией и Африкой пока ограничено. Напрямую в Россию летают авиакомпании из Танзании, Египта или Эфиопии.
Саммит «Россия—Африка»
Авиановости
Африка
Владимир Путин