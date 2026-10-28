Путин заявил о попытках Запада загнать Африку в долговую кабалу
Западные страны постоянно пытаются загнать Африку в долговую кабалу, убежден президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пленарной сессии форума «Россия — Африка».
«Фиксируются активные попытки западных стран... навязать им (африканцам.—"Ъ") столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития»,— уточнил глава государства.
Президент добавил, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Однако страна начала энергичнее заявлять о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене»,— указал Владимир Путин.