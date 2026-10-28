Путин заявил о попытках Запада загнать Африку в долговую кабалу

Президент добавил, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Однако страна начала энергичнее заявлять о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене»,— указал Владимир Путин.