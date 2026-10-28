Мантуров анонсировал возобновление программы льготного автокредитования с декабря
Минпромторг и Минфин согласовали возобновление программы льготного автокредитования с 1 декабря, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, действие программы будет возобновлено из лимитов 2027 года.
«Приняли решение осознанное приостановить (программу автокредитования.— "Ъ"), поскольку лимиты на этот год были исчерпаны... С 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года»,— рассказал господин Мантуров на правительственном часе в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).
30 сентября Минпромторг сообщил о приостановке программ льготного автокредитования и лизинга. Источники «Ъ» связывал это с исчерпанием лимитов, запланированных на текущий год. В бюджете на 2026 год на льготное автокредитование было заложено 20 млрд руб., на льготный лизинг — 30 млрд руб. Какая сумма была выделена по факту, в министерстве не сказали. В проекте бюджета на 2027–2029 годы финансирование основных программ поддержки автомобильного спроса заметно сокращено: предлагается выделять по 7 млрд руб. ежегодно.