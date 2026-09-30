Лимиты на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году исчерпаны уже к 30 сентября

Программы льготного автокредитования и лизинга временно приостановлены, следует из сообщения Минпромторга. По данным источников “Ъ”, это связано с исчерпанием лимитов, запланированных на текущий год.

В бюджете на 2026 год на льготное автокредитование было заложено 20 млрд руб., на льготный лизинг — 30 млрд руб. Какая сумма была выделена по факту, в министерстве не уточнили. Там сообщили, что при поддержке льготных кредитов было приобретено 123 тыс. автомобилей, льготного лизинга — 54,8 тыс. штук.

В Минпромторге также уточняют, что «задача по поддержке рынка выполнена» и лимит бюджетных ассигнований освоен досрочно. Сроки возобновления программ в министерстве не называют, но дают понять, что их реализация заложена в новый бюджетный цикл. Приостановка действия льготных инструментов в текущем году — штатная ситуация при освоении выделенного бюджета, речь не идет о полной отмене мер поддержки, поясняют там. При этом реализация программы льготного лизинга общественного транспорта продолжится, заявили в Минпромторге. В начале сентября глава министерства Антон Алиханов говорил журналистам, что объем финансирования обеих программ господдержки авторынка в 2027 году, как ожидается, сохранится на уровне 2026 года.

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