Бюджет притормозил льготы

Резкое сокращение бюджетного финансирования автокредитов негативно отразится на объемах рынка. В бюджет на ближайшие два года заложено 14 млрд руб. при прежнем плане в 20 млрд руб. При этом субсидированные автокредиты занимали до 15% рынка, а в сегменте новых автомобилей — до 20%. Эксперты полагают, что сокращение господдержки может привести к росту стоимости автокредита и увеличению спроса на иностранные автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно проекту бюджета, финансирование льготного автокредитования в 2027–2028 годах предлагается сократить почти втрое по сравнению с действующим планом, сообщил «Интерфакс». Так, на льготное автокредитование предусмотрено 14 млрд руб. (по 7 млрд руб. ежегодно) против 20 млрд руб. в 2027 и 2028 годах по действующему бюджету. Как отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, «это уже не просто изменение структуры поддержки, а значимое сокращение ее масштаба». При этом сокращение бюджетов происходило в текущем году. Если в 2025 году на льготное кредитование было направлено 34 млрд руб., в 2026 году — лишь 20 млрд руб.

Льготное автокредитование распространяется на новые автомобили российского производства. Программа предусматривает субсидирование скидки на автомобиль: покупатель оформляет целевой кредит у банка-участника, а продавец предоставляет скидку от цены машины, затем государство компенсирует ее в рамках программы. Программа доступна медицинским работникам, сотрудникам образовательных организаций, участникам СВО и членам их семей, гражданам с инвалидностью, а также семьям с детьми на Дальнем Востоке.

Рынок автокредитования с начала текущего года показывал стабильные результаты. Согласно данным Frank RG, выдачи автокредитов в марте—августе превышали 160 млрд руб. в месяц, а в августе достигли 184 млрд руб., максимального значения с октября 2025 года (см. “Ъ” от 9 сентября). За восемь месяцев суммарные выдачи превысили 1,24 трлн руб., что на 29% больше, чем годом ранее. При этом среднемесячное количество кредитов составляло 105–116 тыс., а суммарно за восемь месяцев их количество превысило 800 тыс. При этом, по данным Минпромторга, к концу сентября по программе льготного автокредитования было реализовано более 123 тыс. автомобилей. Таким образом, льготные кредиты обеспечили не менее 10% рынка. С учетом этого, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на долю новых автомобилей приходится около 70% объема выдач, доля льготных кредитов достигает около 15%.

Таким образом, изъятие заметной доли бюджетного финансирования может привести к сокращению объема выдачи кредитов, прежде всего на новые российские автомобили.

«Часть спроса, вероятно, будет перенесена во времени: если покупка не является срочной, клиент может дождаться возобновления программы в следующем бюджетном цикле»,— считает Юрий Беликов.

Такая ситуация может убрать с рынка часть относительно дешевых сделок, в результате средняя сумма кредита может вырасти, отмечают эксперты. По итогам августа средний размер автокредита, по оценке Frank RG, составлял 1,58 млн руб., это максимальное значение за всю историю наблюдений. При более высокой стоимости кредита банк и дилер «могут пытаться сохранить приемлемый ежемесячный платеж за счет увеличения срока», указывает Юрий Беликов. Однако возможности здесь ограничены: по оценке ОКБ, средний срок уже достиг шести лет.

123 тысячи автомобилей было продано по госпрограмме льготного кредитования за девять месяцев 2026 года

Впрочем, эксперты отмечают, что ситуацию может смягчить дальнейшее снижение ставок долгового рынка. В частности, по данным ОКБ, в августе средняя полная стоимость кредита (ПСК) составляла 17,2% годовых, хотя в начале года приближалась к 19% годовых. При этом для кредитов на новые автомобили ПСК в отчетном периоде составила 14,6% годовых, тогда как по кредитам на подержанные авто — 22,6% годовых. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что по мере дальнейшего снижения ключевой ставки «часть спроса может перетечь в рыночные программы, к тому же по ряду иномарок доступны льготные программы автопроизводителей». Например, такие программы имеют китайские автопроизводители Geely, Chery, Changan. В отдельных случаях ставки снижены до 0,01% годовых, однако для этого придется заплатить первоначальный взнос в размере не менее 70–80%.

Анна Кукляева