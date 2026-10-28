Мурманский морской порт принял первый эшелон с зерном на экспорт
Мурманский морской торговый порт (ММТП) принял первый эшелон с 3,4 тыс. тонн зерна из основных аграрных регионов. Груз вскоре поступит на внешние рынки, сообщила пресс-служба порта.
«ММТП оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев»,— указано в сообщении. Это происходит в условиях, когда «традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями», добавили в пресс-службе.
О планах начать перевалку зерна на экспорт еще в сентябре рассказывал его директор Павел Олейник. Речь, по его словам, шла о 60–90 тыс. тонн в месяц.
Основной маршрут поставок зерна из России на внешние рынки — это Черное и Азовское моря, на них приходится около 84% всего зернового экспорта. Летом ВСУ активизировали удары по судам и зерновым терминалам в них. В середине августа повреждения получили крупнейшие глубоководные зерновые терминалы в России (суммарная мощность перевалки — 26,1 млн тонн в год) НКХП, НЗТ и КСК. Они временно приостанавливали работу.
Из-за этого российские аграрии переориентировали экспорт через регионы Северо-Запада. По данным аналитического департамента Российского зернового союза, через порт Усть-Луги отгружено 530,2 тыс. тонн зерна (в прошлом сентябре отгрузок не было), через Высоцк — 342 тыс. тонн, что в 9,5 раза больше, чем годом ранее.