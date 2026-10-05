В этом есть рациональное зерно

Как стало известно “Ъ”, для стимулирования экспорта российского зерна власти резко повысили приоритет его перевозок по железной дороге. Теперь, опережая подавляющее большинство других грузов, оно будет транспортироваться в порядке третьей категории очередности — как груз, перевозящийся на основании отдельных указов, распоряжений и поручений президента РФ. Это прежде всего важно для портов Северо-Запада, куда массово переориентировались грузы после блокировки экспортных каналов на Черном море. Однако эксперты предупреждают о перегруженности припортовых станций на Балтике и нехватке мощностей для хранения зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На железной дороге зерну дают зеленый свет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости На железной дороге зерну дают зеленый свет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Зерно помещено в третью категорию очередности на железнодорожном транспорте, рассказали “Ъ” три источника на рынке. Это позволит обеспечить приоритетный вывоз его на экспорт после вывода из строя зерновых терминалов на Черном море.

На железных дорогах действуют правила недискриминационного доступа (ПНД). Как только какой-то участок инфраструктуры признается лимитирующим, на нем начинает действовать очередность вывоза грузов. По умолчанию экспортные перевозки уступают внутрироссийским и транзиту и в целом экспорт находится в конце перечня — но только не в том случае, если насчет какого-то экспортного груза существует отдельный указ, поручение или распоряжение президента. Тогда он оказывается в третьей категории очередности, уступая лишь грузам, приоритетный порядок которых оформлен федеральными законами, и грузам для ликвидации ЧС и ущерба от военных действий. Таким порядком, например, на Дальний Восток вывозится экспортный уголь из Кузбасса.

Как рассказали собеседники “Ъ”, существует поручение президента РФ о переводе зерновых грузов в третью категорию очередности, причем по всем направлениям. В Минтрансе и ОАО РЖД от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил “Ъ”, что «в связи с ситуацией по коммерческому судоходству в Черном море президент действительно поручал Минсельхозу совместно с другими ведомствами проработать альтернативные маршруты доставки отечественного зерна на мировые рынки». “Ъ” направил запрос в Минсельхоз.

С 1 октября, рассказали “Ъ” источники среди грузоотправителей, очередность вводится на Северо-Западном направлении. Ранее оно лимитирующим не было, однако после того, как судоходство на Черном море почти остановилось, грузы хлынули на Северо-Запад. Особенно ярко эту тенденцию продемонстрировали сельскохозяйственные грузы: среднесуточная погрузка с дорог Юго-Западного полигона на Октябрьскую железную дорогу за три недели сентября выросла к тому же периоду годом ранее на 465%, рассказал один из собеседников “Ъ”.

Введение ПНД на подходах к портам Северо-Запада не позволит существенно нарастить железнодорожные поставки зерна относительно объемов сентября и стать полноценной заменой южному направлению, полагает старший аналитик Центра ценовых индексов Роман Шагалов. «Припортовые станции на Балтике работают в режиме сверхнормативной загрузки, с трудом обрабатывая входящий вагонопоток,— поясняет он.— Из-за роста отправок на Северо-Запад угля, металлов и прочих грузов возможно осложнение в управлении движением на сети. Кроме того, на Балтике нет достаточного количества мощностей для хранения зерновых, сопоставимых с инфраструктурой южных портов». Текущая ситуация создает предпосылки для значительного роста контейнеризации железнодорожных отправок зерна, добавляет он, и развития прямых сухопутных маршрутов.

Мощности терминалов Северо-Запада по перевалке зерна недостаточны. В Усть-Луге у «Новотранса» действует торговый терминал «Новотранс» с зерновым комплексом номинальной мощностью до 7 млн тонн в год, в первом полугодии он перевалил 371 тыс. тонн зерна. В Высоцке с 2023 года зерно переваливает порт Высоцкий мощностью 4 млн тонн, там же строится Высоцкий зерновой терминал «Технотранса», также на 4 млн тонн. Однако в 2025 году, по данным «Морцентр-ТЭК», все терминалы Северо-Запада (исключая Калининград) обработали лишь 1,74 млн тонн зерновых грузов — при перевалке одного только порта Новороссийск в объеме 18,8 млн тонн.

Но экспорт зерна через Северо-Запад растет. «Интерфакс» со ссылкой на директора аналитического департамента Российского зернового союза Елену Тюрину сообщал, что в сентябре через Усть-Лугу отгружено 530,2 тыс. тонн зерна (в прошлом сентябре отгрузок не было), через Высоцк — 342 тыс. тонн, что в 9,5 раза больше, чем годом ранее. Мурманский морской торговый порт, анонсировал в сентябре его директор Павел Олейник, собирается с октября начать перевалку зерна на экспорт, чего раньше не делал. Речь идет о 60–90 тыс. тонн в месяц. Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил переваливать зерно через Архангельск в биг-бэгах и балк-контейнерах. Как сообщил Infranews со ссылкой на имеющуюся у него презентацию заместителя главы ЦФТО ОАО РЖД Константина Баранова, возможности терминалов Северо-Запада по приему зерновых грузов увеличены на 13,9 млн тонн — с 8,6 млн до 22,5 млн тонн в год.

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Андрей Прах