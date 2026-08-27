Удар по зерну

Атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга. С 12 августа приостановлена работа трех крупнейших глубоководных терминалов — НЗТ, НКХП и КСК, суммарной мощностью 26,1 млн т в год. Навигация по Азово-Донскому каналу заблокирована с июля. По оценке аналитиков, августовский экспорт пшеницы может упасть до 1,8 млн т — минимума за 16 лет. Эксперты отмечают, что сейчас критически важно наращивать мощности на альтернативных направлениях и оказывать адресную поддержку участникам рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По данным аналитического центра «Русагротранс», прогноз экспорта пшеницы в августе с учетом нынешних ограничений по отгрузке из портов Черного моря снижен до 1,8 млн т — это в 2,5 раза меньше, чем год назад, и является самым низким показателем с августа 2010 года (тогда было отгружено 1,6 млн т).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ночь на 12 августа два крупнейших зерновых терминала Новороссийска — Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, входит в «Деметра Холдинг») и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП, входит в Объединенную зерновую компанию) — были атакованы украинскими беспилотниками и приостановили работу. Вслед за этим остановил операционную деятельность и терминал КСК (входит в ГК «Дело»). В компании пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности сотрудников и сохранности инфраструктуры.

«Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на суда и прочие операции. О возобновлении работы сообщим дополнительно»,— говорится в заявлении холдинга.

Информации о сроках возобновления деятельности поврежденных терминалов пока нет. В пресс-службе «Деметра-Холдинга» на запрос «Ъ-Кубань» ограничились лишь подтверждением фактов — работа НЗТ и Зернового терминального комплекса в Тамани (ЗТКТ) приостановлена.

Восстановление инфраструктуры НКХП, по предварительной оценке, может занять от одного до четырех месяцев — в зависимости от технологической схемы перевалки, которая будет выбрана, говорится в отчете предприятия по МСФО, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».

«12 августа 2026 года в результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена производственная инфраструктура компании, включая специализированные сооружения и оборудование, используемые для отгрузки зерна клиентов на экспорт. Отгрузка была временно приостановлена. На дату утверждения настоящей сокращенной промежуточной финансовой информации техническое обследование поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ продолжаются. Окончательные сроки восстановления инфраструктуры и размер убытков на указанную дату не определены»,— отмечается в документе.

В отчете также указано, что имущество компании застраховано. Сейчас НКХП проводит необходимые процедуры для определения размера ущерба и суммы страхового возмещения в соответствии с условиями действующих договоров страхования.

НКХП, НЗТ и КСК — крупнейшие глубоководные зерновые терминалы в России. Их суммарная мощность по перевалке зерна составляет 26,1 млн т в год. Вместе с терминалами в Тамани и Туапсе, как отметил в интервью «БИЗНЕС Online» глава аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, эти объекты в прошлом сельхозсезоне обеспечили более половины отечественного зернового экспорта — порядка 57%. Еще около 27% российских поставок зерна за рубеж в тот же период пришлось на малые порты Азовского моря. Таким образом, на долю портовых мощностей Черноморского и Азовского бассейнов суммарно приходится примерно 84% всего зернового экспорта из РФ.

Навигация по Азово-Донскому каналу была временно приостановлена еще в июле 2026 года после воздушных атак на суда в Азовском море. В результате канал оказался заблокирован для прохода кораблей, в том числе перевозящих зерно на экспорт. Основатель AGS Аким Талибов в беседе с РБК ТВ Юг сообщил, что за период с 1 по 15 июля порты региона отгрузили 1–1,5 млн т агропродукции — вдвое меньше стандартной месячной нормы (3 млн т).

Участники рынка, в том числе крупные южные агрохолдинги, осуществляющие экспорт зерна, на запросы «Ъ-Кубань» по поводу сложившейся ситуации и возможных выходах из нее не ответили.

По словам исполнительного директора Союза экспортеров и производителей зерна, члена Общественного совета при Минсельхозе России Ксении Боломатовой, замедление экспортных отгрузок влияет на всю производственно-логистическую цепочку: растут затраты на транспортировку зерна, при этом снижаются внутренние цены, что угрожает рентабельности сельхозпроизводителей. По ее оценке, сейчас критически важны оперативная координация потоков, наращивание мощностей на альтернативных направлениях и адресная поддержка участников рынка.

Для выработки решений по переориентации грузовых потоков работают оперативные штабы Минсельхоза и Минтранса. Правительство утвердило решение о субсидировании железнодорожного тарифа на перевозку зерна и отрубей — это снижает транспортную составляющую в конечной стоимости продукции.

«В проработке находятся и другие меры поддержки аграриев и трейдеров. Учитывая значительную долю России в глобальных поставках зерна, оперативное и эффективное реагирование не только смягчит положение участников российского зернового рынка, но и позволит гарантировать продовольственную стабильность стран-импортеров, традиционно закупающих российскую продукцию»,— резюмировала госпожа Боломатова.

В Минтрансе РФ ранее сообщали, что для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ создан специальный штаб. «Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики»,— подчеркнули в министерстве, уточнив, что штаб занимается организацией альтернативных маршрутов, в частности перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта.

Минсельхоз России, по данным «Ведомостей», на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через порты Азово-Черноморского бассейна готовит предложение о введении до конца года моратория на действие «плавающих» пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы.

Накануне в аграрном ведомстве сообщили о создании оперативного штаба для переориентации сельскохозяйственного экспорта и устранения ограничений при транспортировке товаров. Как указано в сообщении пресс-службы Минсельхоза РФ, группа будет выстраивать маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений. Для каждого региона власти определят наиболее эффективные направления на основе географии и экономики перевозок. Штабом будет руководить замглавы Минсельхоза Максим Боровой. В состав группы вошли федеральные и региональные власти, а также представители отрасли.

Наталья Решетняк