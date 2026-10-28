Новак: Россия пока не ведет переговоров о возвращении нефтекомпаний США
Россия всегда открыта для иностранных партнеров и инвестиций, однако переговоры о возвращении нефтяных компаний США, например ExxonMobil или Chevron, в российские проекты пока не ведутся. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на форуме «Россия — Африка».
«Вы знаете, наша позиция была всегда открыта для иностранных партнеров, иностранных инвестиций. И будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них»,— рассказал господин Новак журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне Financial Times со ссылкой на источники писала, что Россия и США на переговорах по Украине обсуждают и совместные энергетические сделки. Речь идет в том числе о возобновлении сотрудничества Москвы и Вашингтона по проекту «Сахалин-1», уточняла FT. Также, по данным газеты, рассматривается привлечение США к поставкам российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».