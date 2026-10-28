«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных на «Диске»

По данным компании, работают все базовые функции «Диска», в том числе загрузка, скачивание и синхронизация. В браузерной версии пока нельзя скачивать папки и альбомы, а также несколько файлов сразу. В «Яндексе» уточнили, что распределяют мощности между сторонними независимыми площадками и возвращают файлы постепенно.