«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных на «Диске»
Инженеры восстановили доступ к 96% данных, хранящихся на «Яндекс Диске». Речь идет о документах, фото, аудио- и видеозаписях, рассказали в «Яндексе».
По данным компании, работают все базовые функции «Диска», в том числе загрузка, скачивание и синхронизация. В браузерной версии пока нельзя скачивать папки и альбомы, а также несколько файлов сразу. В «Яндексе» уточнили, что распределяют мощности между сторонними независимыми площадками и возвращают файлы постепенно.
«У разных пользователей доля доступных данных на Диске может различаться. К некоторым уже вернулись все их файлы, к другим пока нет... С каждым днем пользователям будет доступно все больше файлов»,— сказано в пресс-релизе «Яндекса» (есть у «Ъ»).
В начале октября ВСУ ударили беспилотниками по дата-центрам Яндекса в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Это привело к сбоям в сервисах компании — «Яндекс Go», «Почте», «Яндекс Пэй» и других. Отдельные функции «Диска» были ограничены для снижения нагрузки. 20 октября о восстановлении большинства функций сообщил «Яндекс 360».