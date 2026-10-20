«Яндекс 360» сообщил о восстановлении большинства функций
Основной функционал сервисов «Яндекс 360», ограниченный после ударов БПЛА по дата-центрам компании, восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Яндекс» заверил, что ошибки скачивания файлов в приложении для компьютера и синхронизации в версиях «Диска» 4.0 и 3.0 исправлены, а доступных файлов стало больше. «Их количество увеличивается каждый день, но некоторые по-прежнему могут не открываться и не скачиваться»,— указано в пресс-релизе компании.
Кроме того, восстановлен доступ к редактированию файлов в «Документах». Функция будет бесплатной до конца 2026 года. Через «Почту» снова можно отправлять письма с вложениями, которые весят больше 1 МБ, а также предварительно просматривать документы. Та же функция снова доступна в «Диске» и «Телемосте». Полностью восстановлена работа «Календаря» онлайн и в приложении.
В начале октября ВСУ ударили беспилотниками по дата-центрам Яндекса в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. С 11 октября начались сбои в сервисах компании — «Яндекс Go», «Почте», «Яндекс Пэй» и других. Кроме того, с перебоями работали сервисы арендаторов мощностей, среди которых Циан и Twinby.