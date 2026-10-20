«Яндекс 360» сообщил о восстановлении большинства функций

Кроме того, восстановлен доступ к редактированию файлов в «Документах». Функция будет бесплатной до конца 2026 года. Через «Почту» снова можно отправлять письма с вложениями, которые весят больше 1 МБ, а также предварительно просматривать документы. Та же функция снова доступна в «Диске» и «Телемосте». Полностью восстановлена работа «Календаря» онлайн и в приложении.