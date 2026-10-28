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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Жизнь

Врио директора парка «Патриот» назначен Кирилл Сорокин

Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» назначен Кирилл Сорокин, работавший замдиректора парка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕРГЮЛ.

Чем известен Игорь Васильев

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Кирилл Сорокин сменит в должности Игоря Васильева, который проходит по делу о получении крупной взятки. Господин Васильев был задержан 5 октября, узнал «Ъ». Его отправили под домашний арест. В правоохранительных органах говорили, что он признал вину. Игорь Васильев возглавил парк «Патриот» в январе 2026 года.
Подробности — в материале «Ъ» «В "Патриоте" опять откаты».