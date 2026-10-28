Врио директора парка «Патриот» назначен Кирилл Сорокин
Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» назначен Кирилл Сорокин, работавший замдиректора парка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕРГЮЛ.
Кирилл Сорокин сменит в должности Игоря Васильева, который проходит по делу о получении крупной взятки. Господин Васильев был задержан 5 октября, узнал «Ъ». Его отправили под домашний арест. В правоохранительных органах говорили, что он признал вину. Игорь Васильев возглавил парк «Патриот» в январе 2026 года.