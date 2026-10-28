Умер барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко
Певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко умер в возрасте 65 лет. Причиной стал несчастный случай на даче: артист упал и получил травму, а на следующий день его нашли мертвым, сообщил источник ТАСС в окружении.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас выясняются обстоятельства случившегося. По его словам, в прошлом году Валерий Лысенко перенес инсульт, после чего проходил реабилитацию.
Валерий Лысенко известен под псевдонимом Еж. В детстве учился в музыкальной школе в Белгороде по классу баяна, а после освоил ударные инструменты. В 1985 году музыкант основал рокабилли-группу «Мистер Твистер» вместе с гитаристом Вадимом Дороховым и контрабасистом Олегом Усмановым. С 2009 года выступал в составе дуэта казачьей песни «Беседа».