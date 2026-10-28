Умер барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко

Валерий Лысенко известен под псевдонимом Еж. В детстве учился в музыкальной школе в Белгороде по классу баяна, а после освоил ударные инструменты. В 1985 году музыкант основал рокабилли-группу «Мистер Твистер» вместе с гитаристом Вадимом Дороховым и контрабасистом Олегом Усмановым. С 2009 года выступал в составе дуэта казачьей песни «Беседа».