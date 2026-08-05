В Госдуме исключили угрозу работе iPhone в России из-за дела ФАС против Apple

Возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела против Apple было правильным решением, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он заверил, что это никак не скажется на работе смартфонов компании в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. Устройства как работали, так и продолжат работать»,— сказал ТАСС господин Свинцов.

Депутат пояснил, что если Apple решит вернуться в Россию, то сначала американская компания должна будет оплатить вынесенные ей штрафы. По словам Андрея Свинцова, «от этого выиграют все граждане Российской Федерации».

«Все это правильные действия, они в перспективе, когда компания вернется, пополнят бюджет... Что касается каких-то текущих возможных сложностей, я никаких сложностей здесь не вижу. На работу самих гаджетов, самих устройств это никак не повлияет»,— добавил господин Свинцов.

В июле ФАС вынесла предупреждение Apple за дискриминацию российских приложений. 3 августа ведомство возбудило дело против Apple из-за неисполнения требований о соблюдении российских законов. Американская компания, по данным ФАС, не настроила предустановку отечественного магазина приложений RuStore и мессенджера «Макс».

Подробности — в материале «Ъ» «Предустановка по требованию».