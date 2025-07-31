РКН может получить право принудительно включать сайты в реестр ОРИ

Роскомнадзор (РКН) усилит контроль над распространителями информации в интернете. Ведомство предложило принудительно включать в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и штрафовать ресурсы, не уведомившие о начале деятельности в течение 10 дней после требования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН. Проект ведомственного акта об утверждении порядка ведения реестра ОРИ опубликован на regulation.gov.ru.

«Ключевое изменение касается тех, кто не уведомляет РКН о начале своей деятельности»,— уточнил собеседник. Ранее нарушители привлекались лишь к административной ответственности, но оставались вне правового поля. Теперь при повторном игнорировании уведомления ресурс по решению суда оштрафуют и включат в реестр.

ОРИ — владельцы сервисов, позволяющих передавать сообщения (мессенджеры, соцсети, форумы). Реестр действует с 2014 года и включает российские и иностранные компании (VK, Telegram, «Яндекс»). Включение возможно добровольно или по запросу ФСБ.

Штрафы за нарушения определены ст. 13.31 КоАП: при первом инциденте физлицам грозит 1–3 тыс. руб., должностным лицам — 10–30 тыс. руб., юрлицам — 100–300 тыс. руб. При повторном нарушении штраф может достигать 1 млн руб.