WSJ: США перебрасывают в Израиль дополнительную систему Patriot
Американские власти предупредили несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к «короткой, но интенсивной военной кампании» после промежуточных выборов в США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, из-за этого Пентагон перебрасывает в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot.
Как утверждает газета, военные США направят систему Patriot из Техаса для усиления противоракетной обороны в еврейском государстве. Помимо этого, в ноябре в регион прибудут дополнительная авианосная группа и экспедиционное подразделение морской пехоты, которые присоединятся к примерно 20 кораблям США, уже находящимся на Ближнем Востоке, утверждает WSJ.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии, но в июле Штаты возобновили удары по Ирану. По данным The Hill, затраты США на конфликт достигли $47 млрд. Дональд Трамп обвиняет Иран в развязывании войны. О том, что США готовятся к масштабной атаке на Иран, также сообщают источники CNN.