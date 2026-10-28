WSJ: США перебрасывают в Израиль дополнительную систему Patriot

Как утверждает газета, военные США направят систему Patriot из Техаса для усиления противоракетной обороны в еврейском государстве. Помимо этого, в ноябре в регион прибудут дополнительная авианосная группа и экспедиционное подразделение морской пехоты, которые присоединятся к примерно 20 кораблям США, уже находящимся на Ближнем Востоке, утверждает WSJ.