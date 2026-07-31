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Суета в Сеуте

Десятки тысяч мигрантов попытались прорваться в Испанию через экславы в Африке

Десятки тысяч африканских мигрантов пытаются прорваться в Европу через город Сеута — испанский эксклав, граничащий с Марокко. Это крупнейший приток мигрантов в регион с 2021 года. Испании пришлось прибегнуть к помощи армии, а в Европе заговорили о необходимости наказать Мадрид за попустительство в миграционной политике. Что происходит в небольшом городке на севере Африки и какими могут быть последствия миграционного кризиса для Шенгенской зоны — в подборке «Ъ».

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Что произошло

  • На этой недели тысячи нелегальных мигрантов попытались попасть из испанских городов-эксклавов — Сеуты и Мелильи — на европейскую территорию страны по морю.
  • Если к вечеру 30 июля количество прибывших в Сеуту мигрантов оценивалось в 1,5 тыс. человек, то спустя сутки их число уже превысило 60 тыс.

    • «Они нервно бродят по улицам, выкрикивая: “Да здравствует Испания!”»

    «Они нервно бродят по улицам, выкрикивая: “Да здравствует Испания!”»

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  • Власти Испании в попытке справиться с чрезвычайной ситуацией решили задействовать в Сеуте подразделения сухопутных войск.
  • Мигранты начали штурмовать границу Мелильи в ночь на 30 июля. По словам градоначальника Хуана Хосе Имброды, в анклав смогли проникнуть от 300 до 400 человек. В ответ Испания закрыла единственный погранпереход в Мелилье, Бени-Энзар.
  • По данным El Pais, при попытках пересечь границу погибли по меньшей мере 57 человек.

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Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Jon Nazca / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

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Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: AP / Antonio Sempere

Фото: Jon Nazca / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Что привело к кризису

  • Сеута — автономный город на северном побережье Африки. От Марокко его отделяет пограничная Сеутская стена, от основной территории Испании — Гибралтарский пролив.
  • Мелилья — средиземноморский порт на побережье Африки со статусом автономного города. Так же, как и Сеута, огражден от Марокко стеной.
  • Контроль над Сеутой и Мелильей переходил из рук в руки десятки раз. В 1956 году, когда Марокко получил независимость, оба города остались под контролем Испании, так как не считались колониями. Марокко до сих пор оспаривает право на контроль над эксклавами.
  • Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью уже многие годы остается одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу.
  • 8 июля 2026 года Верховный суд Испании подтвердил незаконность немедленной депортации мигрантов, прибывающих в страну по морю. Выслать их можно только после проведения расследования. Этот порядок не распространяется на тех, кто въезжает в Испанию по суше — их испанские власти в праве высылать сразу после задержания.
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Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

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Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: AP / Antonio Sempere

Фото: AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Фото: Antonio Sempere / AP

Реакция европейских стран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС «прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты границ и обеспечения безопасности граждан» и приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поддержала госпожу Мелони. По мнению финского премьера, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис.

Как миграционный кризис рассорил Мадрид и Рим

Инициативу об исключении Испании из Шенгенской зоны поддержала и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тем временем заявил, что его страна готова оказать всю необходимую помощь властям Испании, чтобы преодолеть миграционный кризис.

Помощь с урегулированием ситуации в Сеуте Испании предложил и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала незамедлительно высылать нелегальных мигрантов, проникших в испанский эксклав Сеута. Она поручила еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуйце срочно разобраться с ситуацией.

Кирилл Сарханянц

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