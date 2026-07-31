Суета в Сеуте

Десятки тысяч африканских мигрантов пытаются прорваться в Европу через город Сеута — испанский эксклав, граничащий с Марокко. Это крупнейший приток мигрантов в регион с 2021 года. Испании пришлось прибегнуть к помощи армии, а в Европе заговорили о необходимости наказать Мадрид за попустительство в миграционной политике. Что происходит в небольшом городке на севере Африки и какими могут быть последствия миграционного кризиса для Шенгенской зоны — в подборке «Ъ».

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Что произошло На этой недели тысячи нелегальных мигрантов попытались попасть из испанских городов-эксклавов — Сеуты и Мелильи — на европейскую территорию страны по морю.

Если к вечеру 30 июля количество прибывших в Сеуту мигрантов оценивалось в 1,5 тыс. человек, то спустя сутки их число уже превысило 60 тыс.

«Они нервно бродят по улицам, выкрикивая: “Да здравствует Испания!”» Читать далее Власти Испании в попытке справиться с чрезвычайной ситуацией решили задействовать в Сеуте подразделения сухопутных войск.

Мигранты начали штурмовать границу Мелильи в ночь на 30 июля. По словам градоначальника Хуана Хосе Имброды, в анклав смогли проникнуть от 300 до 400 человек. В ответ Испания закрыла единственный погранпереход в Мелилье, Бени-Энзар.

По данным El Pais, при попытках пересечь границу погибли по меньшей мере 57 человек.

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Что привело к кризису Сеута — автономный город на северном побережье Африки. От Марокко его отделяет пограничная Сеутская стена, от основной территории Испании — Гибралтарский пролив.

Мелилья — средиземноморский порт на побережье Африки со статусом автономного города. Так же, как и Сеута, огражден от Марокко стеной.

Контроль над Сеутой и Мелильей переходил из рук в руки десятки раз. В 1956 году, когда Марокко получил независимость, оба города остались под контролем Испании, так как не считались колониями. Марокко до сих пор оспаривает право на контроль над эксклавами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью уже многие годы остается одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу.

8 июля 2026 года Верховный суд Испании подтвердил незаконность немедленной депортации мигрантов, прибывающих в страну по морю. Выслать их можно только после проведения расследования. Этот порядок не распространяется на тех, кто въезжает в Испанию по суше — их испанские власти в праве высылать сразу после задержания. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Antonio Sempere / AP Фото: Antonio Sempere / AP Фото: AP Фото: Antonio Sempere / AP Фото: Antonio Sempere / AP Фото: Antonio Sempere / AP Следующая фотография 1 / 7 Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Antonio Sempere / AP Фото: AP / Antonio Sempere Фото: AP Фото: Antonio Sempere / AP Фото: Antonio Sempere / AP Фото: Antonio Sempere / AP

Реакция европейских стран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС «прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты границ и обеспечения безопасности граждан» и приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поддержала госпожу Мелони. По мнению финского премьера, испанские власти не смогли обеспечить надежную защиту внешней границы Шенгенской зоны и спровоцировали миграционный кризис. Как миграционный кризис рассорил Мадрид и Рим Инициативу об исключении Испании из Шенгенской зоны поддержала и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Президент Франции Эмманюэль Макрон тем временем заявил, что его страна готова оказать всю необходимую помощь властям Испании, чтобы преодолеть миграционный кризис. Помощь с урегулированием ситуации в Сеуте Испании предложил и премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала незамедлительно высылать нелегальных мигрантов, проникших в испанский эксклав Сеута. Она поручила еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуйце срочно разобраться с ситуацией.

Кирилл Сарханянц