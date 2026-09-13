Первый за шесть лет концерт Селин Дион собрал 30 тысяч зрителей

Канадская певица Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года дала полноценный живой концерт. На ее выступление в парижской Plenitude Arena, рассчитанной на 40 тыс. человек, пришло порядка 30 тыс. слушателей, пишет Le Monde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Певица начала концерт с песни On ne change pas и всего исполнила 26 композиций, включая My Heart Will Go On и All By Myself. «Я дала обещание. Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. Вот я пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение. Я такая, какая я есть, потому что вы меня любите»,— обратилась Селин Дион к залу (цитата по The Guardian).

Этим выступлением артистка начинает серию из 26 концертов на Plenitude Arena. Последний состоится 29 мая 2027 года.

Последний тур Courage 2020 года Селин Дион вынужденно прервала из-за ухудшения здоровья. Спустя два года врачи диагностировали синдром мышечного спазма — неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание. С того момента у певицы было лишь три коротких выступления, в том числе на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Там она исполнила песню Эдит Пиаф Hymne l'amour.