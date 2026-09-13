Первый за шесть лет концерт Селин Дион собрал 30 тысяч зрителей
Первый с 2020 года концерт певицы Селин Дион собрал 30 тыс. слушателей
Канадская певица Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года дала полноценный живой концерт. На ее выступление в парижской Plenitude Arena, рассчитанной на 40 тыс. человек, пришло порядка 30 тыс. слушателей, пишет Le Monde.
Певица начала концерт с песни On ne change pas и всего исполнила 26 композиций, включая My Heart Will Go On и All By Myself. «Я дала обещание. Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. Вот я пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение. Я такая, какая я есть, потому что вы меня любите»,— обратилась Селин Дион к залу (цитата по The Guardian).
Этим выступлением артистка начинает серию из 26 концертов на Plenitude Arena. Последний состоится 29 мая 2027 года.
Последний тур Courage 2020 года Селин Дион вынужденно прервала из-за ухудшения здоровья. Спустя два года врачи диагностировали синдром мышечного спазма — неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание. С того момента у певицы было лишь три коротких выступления, в том числе на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Там она исполнила песню Эдит Пиаф Hymne l'amour.
Синдром мышечной скованности поражает нервную систему, включая головной и спинной мозг, и вызывает общую мышечную скованность и болезненные спазмы, которые могут усиливаться при стрессе. При таком состоянии человеку бывает сложно передвигаться и есть, поэтому длительное выступление с высокой физической нагрузкой остается серьезным испытанием; лекарства от этого синдрома не существует, он встречается примерно у одного человека на миллион.
Ограничения уже влияли на концертный график певицы: концерты, запланированные на весну 2023 года, были перенесены на 2024 год, а восемь выступлений лета 2023 года отменены. В мае 2023 года Дион сообщала, что не может продолжать мировое турне из-за болезни. Поэтому нынешняя серия означает возвращение к регулярной концертной работе после вынужденного перерыва, а не подтверждение того, что заболевание прошло.