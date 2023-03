Канадская певица, наиболее известная благодаря культовой песне My Heart Will Go On, отмечает свое 55-летие. Мы собрали самые интересные факты из биографии и карьеры Селин Дион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дион родилась в большой семье – у нее 13 братьев и сестер, Селин самая младшая из них. На фото: вся семья Дион, на запуске продовольственного бренда ее матери, 1993 год. Фото: Marco WEBER / PONOPRESSE / Gamma-Rapho / Getty Images Родители Селин Дион основали группу Dion’s Family и ездили с турами по всей Канаде, когда будущая певица была совсем ребенком. На фото: Селин с родителями Адемаром Дионом и Терезой Танге, 1988 год. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Селин Дион начала петь еще в подростковом возрасте. Чтобы проспонсировать ее записи, менеджер (и будущий муж) Дион заложил собственный дом. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Свою первую сделку Селин подписала в 12 лет. Ее брат отправил демо продюсеру Рене Анжелил, который после прослушивания сразу же пригласил Дион в Квебек. На фото: Селин Дион во время запись передачи на телевидении, 1988 год. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images В 1994 году Селин Дион и продюсер Рене Анжелил поженились. У пары трое детей – сын Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010). В 2016 муж Селин Дион скончался в возрасте 73 лет. Фото: Laurence Labat / Sygma / Getty Images Селин Дион с сыновьями и мужем, 2011 год. Фото: Ethan Miller / Getty Images Песня My Heart Will Go On, записанная Дион для фильма «Титаник», изначально не очень понравилась самой певице. Селин признавалась, что не очень хотела исполнять эту песню и не особо верила в ее потенциал. Фото: Denise Truscello / Getty Images for L'Oreal Paris Леонардо Ди Каприо и Селин Дион на премьере фильма «Титаник», 1997 год. Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images My Heart Will Go On стала не только визитной карточкой Дион, но и одним из самых продаваемых синглов в истории музыкальной индустрии. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в список «Песни века». Фото: East News Элтон Джон и Селин Дион во время совместного выступления на благотворительном концерте в Лас-Вегасе, 2006 год. Фото: East News Селин Дион так и не окончила школу, потому что сосредоточилась на карьере певицы еще в подростковом возрасте. Тем не менее, в 2008 она стала почетным доктором наук Университета Лаваля в Квебеке. Фото: Jean-Philippe DUMAS / PONOPRESSE / Gamma-Rapho / Getty Images В 2008 году Селин Дион стала кавалером ордена Почетного легиона, награду канадской певице вручил президент Франции Николя Саркози. Фото: East News Селин Дион выступает во время церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2017 в Лас-Вегасе. Фото: John Shearer / BBMA2017 / Getty Images for dcp Селин Дион в Париже, 2017 год. Фото: Marc Piasecki / Getty Images В дискографии Селин Дион – 27 альбомов (15 франкоязычных и 12 англоязычных). На фото: Селин Дион с золотыми и платиновыми дисками, 1988 год. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Общее состояние Селин Дион на 2023 год оценивается примерно в $820 млн. Фото: Kevin Mazur / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue Следующая фотография 1 / 16 Дион родилась в большой семье – у нее 13 братьев и сестер, Селин самая младшая из них. На фото: вся семья Дион, на запуске продовольственного бренда ее матери, 1993 год. Фото: Marco WEBER / PONOPRESSE / Gamma-Rapho / Getty Images Родители Селин Дион основали группу Dion’s Family и ездили с турами по всей Канаде, когда будущая певица была совсем ребенком. На фото: Селин с родителями Адемаром Дионом и Терезой Танге, 1988 год. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Селин Дион начала петь еще в подростковом возрасте. Чтобы проспонсировать ее записи, менеджер (и будущий муж) Дион заложил собственный дом. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Свою первую сделку Селин подписала в 12 лет. Ее брат отправил демо продюсеру Рене Анжелил, который после прослушивания сразу же пригласил Дион в Квебек. На фото: Селин Дион во время запись передачи на телевидении, 1988 год. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images В 1994 году Селин Дион и продюсер Рене Анжелил поженились. У пары трое детей – сын Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010). В 2016 муж Селин Дион скончался в возрасте 73 лет. Фото: Laurence Labat / Sygma / Getty Images Селин Дион с сыновьями и мужем, 2011 год. Фото: Ethan Miller / Getty Images Песня My Heart Will Go On, записанная Дион для фильма «Титаник», изначально не очень понравилась самой певице. Селин признавалась, что не очень хотела исполнять эту песню и не особо верила в ее потенциал. Фото: Denise Truscello / Getty Images for L'Oreal Paris Леонардо Ди Каприо и Селин Дион на премьере фильма «Титаник», 1997 год. Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images My Heart Will Go On стала не только визитной карточкой Дион, но и одним из самых продаваемых синглов в истории музыкальной индустрии. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в список «Песни века». Фото: East News Элтон Джон и Селин Дион во время совместного выступления на благотворительном концерте в Лас-Вегасе, 2006 год. Фото: East News Селин Дион так и не окончила школу, потому что сосредоточилась на карьере певицы еще в подростковом возрасте. Тем не менее, в 2008 она стала почетным доктором наук Университета Лаваля в Квебеке. Фото: Jean-Philippe DUMAS / PONOPRESSE / Gamma-Rapho / Getty Images В 2008 году Селин Дион стала кавалером ордена Почетного легиона, награду канадской певице вручил президент Франции Николя Саркози. Фото: East News Селин Дион выступает во время церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2017 в Лас-Вегасе. Фото: John Shearer / BBMA2017 / Getty Images for dcp Селин Дион в Париже, 2017 год. Фото: Marc Piasecki / Getty Images В дискографии Селин Дион – 27 альбомов (15 франкоязычных и 12 англоязычных). На фото: Селин Дион с золотыми и платиновыми дисками, 1988 год. Фото: Sobli / RDB / ullstein bild / Getty Images Общее состояние Селин Дион на 2023 год оценивается примерно в $820 млн. Фото: Kevin Mazur / MG19 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Илья Петрук