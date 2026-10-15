«В воздухе Брюсселя потянуло холодком»
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Инфляция в США подскочила до 3,7% из-за войны с Ираном
Инфляция в США в сентябре подскочила до 3,7%, так как война в Иране привела к росту цен на топливо. Это первый с мая рост годовой инфляции в США... Это подчеркивает, как энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, продолжает сказываться на крупнейшей экономике мира всего за несколько недель до ноябрьских промежуточных выборов.
Президент Дональд Трамп пытался сдержать экономические последствия конфликта и снизить цены на топливо, в то время как демократы используют недовольство избирателей ростом стоимости жизни и стремятся отвоевать контроль над Конгрессом у его Республиканской партии.
Летом цены на бензин и дизельное топливо несколько снизились по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными сразу после начала войны. Однако в последние месяцы на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке они вновь пошли вверх: стоимость дизельного топлива достигла рекордных отметок, что побудило Трампа принять ряд активных мер в сфере государственной политики.
Associated Press (Нью-Йорк, США)
Топливный кризис на Бали — в длинных очередях на АЗС можно провести несколько дней
На этой неделе на курортном острове Бали в Индонезии у АЗС выстроились длинные очереди из автомобилей. Поставки топлива нарушены из-за сочетания технических проблем, плохой погоды и резко возросшего спроса, сообщили официальные лица в среду (14 октября.— “Ъ”). На острове, экономика которого сильно зависит от туризма, очереди у АЗС из мотоциклов и автомобилей стали настолько длинными, что уже простираются на близлежащие дороги. Сообщения об очередях стали появляться с воскресенья (11 октября.— “Ъ”). Официальные лица подчеркивают, что нехватка топлива вызвана проблемами с внутренним распределением, а не дефицитом поставок топлива или нестабильностью на мировых энергетических рынках.
Дефицит возник на фоне более масштабных трудностей, с которыми сталкивается страна при импорте топлива из-за нарушений в глобальных цепочках морских перевозок, вызванных напряженностью на Ближнем Востоке. Президент Прабово Субианто принял решение сохранить субсидируемые розничные цены на топливо на прежнем уровне до конца года — это делается для сдерживания инфляции и защиты покупательной способности населения.
The Irish Times (Дублин, Ирландия)
«Универсального решения нет»: этой зимой Европу может настичь энергетический кризис
Впервые за многие месяцы в воздухе Брюсселя повеяло холодом. На смену рекордно жаркому лету в Западной Европе, принесшему смертоносные лесные пожары и волны аномальной жары, приходит зима, которая может оказаться тяжелой из-за высоких цен на энергоносители.
Европейские лидеры прекрасно понимают, что длительный рост цен на топливо, увеличение расходов на отопление и общая инфляция — плохие новости для их электоральных перспектив. С начала энергетического кризиса прошло больше семи месяцев, и национальные правительства по-разному реагируют на происходящее: это и снижение налогов на топливо, и предоставление субсидий, и другие механизмы поддержки.
Очевидно, что давление, связанное с затратами на энергоносители, сохранится и в следующем году. Это может привести к исчерпанию тех ограниченных финансовых ресурсов, которые европейские правительства могли бы выделить из и без того перегруженных государственных бюджетов. Впереди нас, вероятно, ждут непростые месяцы.
Reuters (Лондон, Великобритания)
Перспективы нефтяного рынка становятся все более мрачными, война с участием Ирана затягивается
Спустя восемь месяцев после начала конфликта «буферы», которые помогли смягчить первоначальный энергетический шок — прежде всего наземные запасы сырой нефти,— опасно истощились. В то же время восстановление экспорта нефти через Ормузский пролив остается неустойчивым, мировые нефтеперерабатывающие мощности сократились, а реальные дипломатические пути к завершению конфликта выглядят как никогда узкими.
Большую часть года энергетические рынки исходили из того, что война с участием Ирана будет напоминать прошлые геополитические кризисы — резкий, но временный сбой, за которым последует быстрое возвращение к нормальному положению дел. Однако инвесторы все чаще приходят к иному выводу. Вопрос теперь заключается не только в том, какой объем нефти может пройти через Ормузский пролив. Рынкам важно понимать, способна ли глобальная энергетическая система оперативно восстановить запасы, нефтеперерабатывающие мощности и цепочки поставок, пострадавшие за месяцы конфликта.