«В воздухе Брюсселя потянуло холодком»

Инфляция в США подскочила до 3,7% из-за войны с Ираном

Инфляция в США в сентябре подскочила до 3,7%, так как война в Иране привела к росту цен на топливо. Это первый с мая рост годовой инфляции в США... Это подчеркивает, как энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, продолжает сказываться на крупнейшей экономике мира всего за несколько недель до ноябрьских промежуточных выборов.

Президент Дональд Трамп пытался сдержать экономические последствия конфликта и снизить цены на топливо, в то время как демократы используют недовольство избирателей ростом стоимости жизни и стремятся отвоевать контроль над Конгрессом у его Республиканской партии.

Летом цены на бензин и дизельное топливо несколько снизились по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными сразу после начала войны. Однако в последние месяцы на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке они вновь пошли вверх: стоимость дизельного топлива достигла рекордных отметок, что побудило Трампа принять ряд активных мер в сфере государственной политики.