Более 100 млн рублей вложат в ремонт сельской школы в Тамбовской области

В Тамбовской области Жердевская школа №2 объявила конкурс на капремонт своего филиала в селе Бурнак за 115,8 млн руб. Источником финансирования выступают средства федерального, областного и окружного бюджетов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Здание школы было построено и введено в эксплуатацию в 1972 году. Оно Т-образной формы и переменной этажности (один — два этажа). Строительный объем объекта составляет 9 тыс. кв. м.

Проект работ разрабатывало местное ООО «Газпроект-Т» Татьяны Беляковой. Согласно техническому заданию, победителю конкурса нужно будет восстановить кровлю и входные группы одно-двухэтажного здания, систему видеонаблюдения, заменить охранную и пожарную сигнализацию, системы водостоков, водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции, обновить отделку помещений, утеплить стены и так далее.

Работы нужно выполнить в четыре этапа до 30 сентября 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 12 октября. Итоги планируют подвести 15 октября.

В марте контракт на эти работы был заключен с московским ООО ПСК «Квартал» за 108,9 млн руб. при той же начальной цене. Однако уже в августе заказчик расторг контракт. Причиной стало отставание от утвержденного графика работ. К 17 августа плановая готовность объекта должна была составить 12%, но фактически она равнялась 2%. Также на объекте было зафиксировано отсутствие квалифицированного персонала и необходимых материалов. Все это, по мнению школы, говорило о ненадлежащем исполнении обязательств.

По данным Rusprofile, 13 августа 2026 года «Квартал» был включен в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Алина Морозова