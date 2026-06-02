Бывший липецкий депутат построит детсад за 480 млн рублей в Тамбове

Контракт на строительство детсада на 250 мест в Тамбове заключили с липецким ООО «Стройотдел», совладельцем которого выступает бывший депутат горсовета Липецка Александр Кофанов. Заявка компании была единственной, поэтому конкурс признали несостоявшимся. Соглашение с ней заключили по начальной цене 480,9 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ООО «Стройотдел» было зарегистрировано в Липецке в феврале 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и соучредитель компании — экс-депутат горсовета Липецка Александр Кофанов. Еще половина долей общества принадлежит Александру Иванову. Выручка «Стройотдела» в 2024 году составила 1,6 млрд руб. (годом ранее — на 17% больше: 1,9 млрд руб.), чистая прибыль — 2,6 млн руб. (годом ранее на 64% больше: 7,2 млн руб.). С 2011 года с обществом заключили 67 госконтрактов на общую сумму 6,5 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступают организации из Липецкой области, однако на счету «Стройотдела» есть и ряд «тамбовских» подрядов. Так, в феврале 2026 года компания выиграла торги на капремонт школы в Тамбове, не снижая начальную цену в 174,2 млн руб.

Проект детсада в Тамбове предусматривает строительство двухэтажного здания, а также благоустройство территории вокруг него, озеленение, укладку резинового покрытия и установку малых архитектурных форм. Контракт разбит на 29 этапов, завершить строительство необходимо до 30 июня 2027 года.

Подрядчика для детсада нашли с третьей попытки: первый тендер отменили, а второй не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта на них составляла 479,3 млн руб.

Алина Морозова