Полпред и губернаторы отведали продукцию на агровыставке УрФО в Екатеринбурге

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил, что власти «должны сделать так, чтобы наша страна кормила как можно больше людей на земном шаре». «Каждый регион имеет свою изюминку, которая позволяет лучше раскрывать те конкурентные преимущества и достижения, которые есть у конкретного субъекта РФ. Нам всем нужно сделать так, чтобы этот потенциал был реализован»,— обратился он к губернаторам.