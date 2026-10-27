Полпред и губернаторы отведали продукцию на агровыставке УрФО в Екатеринбурге
Полномочный представитель президента Артем Жога и губернаторы регионов Уральского федерального округа (УрФО) дали старт XIV Межрегиональной агропромышленной выставке в международно-выставочном комплексе (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо». Свою продукцию им представили более 200 компаний из 22 российских субъектов и пяти иностранных государств.
На стенде Свердловской области чиновники продегустировали сыр с вином из Сысерти, сметану и «ГОСТовский» пломбир от «Хладокомбината № 3». «У вас очень вкусное мороженое. Я редко ем, но когда позволяют, я ищу именно вашу марку»,— признался господин Жога. Он добавил, что аппарат уральского полпредства часто закупает продукцию «Талицкого молока» и Ирбитского молочного завода.
Представители ЯНАО угостили полпреда и губернаторов разными видами оленины, предприниматели из ХМАО — таежным чаем и северными рыбами. Больше всего внимание Артема Жоги привлек 17-и килограммовый пряник в виде танка Т-34 от «Пироговой компании» из Сургута. «Он полностью сделан из пряничного теста, которое изготовлено по классическим югорским рецептам второй половины XIX и начала XX века — на меду, ржаной муке и брусничном соке»,— пояснил коммерческий директор организации Николай Алексеев. Представитель «Пироговой компании» предложил полпреду забрать пряник, однако господин Жога подчеркнул, что «грех есть такое».
Помимо дегустации губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил полпреду о поставке продукции региона в более чем 30 стран мира, глава Тюменской области Александр Моор представил Абалакский рыборазводной завод, который за 50 лет работы выпустил в реки свыше 70 млн особей сибирского осетра, губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался об увеличении поголовья крупного рогатого скота в 3,5 раза за семь лет.
«Регионы УрФО уверенно держат высокие позиции в стране, лидируют по выпуску молока, муки, макарон, яиц и мясных консервов. За этими результатами большой и непростой труд более 120 тысяч сотрудников отрасли»,— сказал Артем Жога.
Он подчеркнул, что агропромышленный комплекс УрФО должен повышать урожайность, производительность труда, развивать селекцию, семеноводство, укреплять кормовую базу и расширить переработку. «Делать все, чтобы качественная отечественная продукция была максимально доступной и исправно поступала на наши прилавки»,— добавил полпред.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил, что власти «должны сделать так, чтобы наша страна кормила как можно больше людей на земном шаре». «Каждый регион имеет свою изюминку, которая позволяет лучше раскрывать те конкурентные преимущества и достижения, которые есть у конкретного субъекта РФ. Нам всем нужно сделать так, чтобы этот потенциал был реализован»,— обратился он к губернаторам.
Межрегиональная агропромышленная выставка будет проходить с 27 по 29 октября. Впервые событие организовали в 2010 году под патронатом полпреда президента в УрФО и при поддержке глав всех шести регионов округа, в 2026 году ее приняли в Екатеринбурге в шестой раз. В 2025 году событие посетили около 5 тыс. человек. Участие в ней приняли представители 300 компаний из 35 регионов страны, Беларуси, Казахстана и Китая. Артем Жога тогда сообщил на открытии о росте урожая по всем основным культурам на Урале в 2025 году и отметил достижения 21 сотрудника агропромышленной отрасли. Также на выставке выбрали лучшие продукты предприятий.