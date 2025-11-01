Агропромышленную выставку УрФО в Екатеринбурге посетили почти 5 тыс. человек

Около 5 тыс. человек посетили XIII Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа (УрФО) в Екатеринбурге, сообщили в уральском полпредстве. Она началась 29 октября и завершила работу 31 октября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в выставке приняли участие 300 компаний из 35 регионов страны, но главный акцент был на стенды регионов Урала. Были также представлены компании из Беларуси, Казахстана и Китая. В первый день работы экспозицию посетили полпред Артем Жога и губернаторы всех регионов УрФО.

Напомним, в приветственной речи на открытии выставки полпред рассказал, что в 2025 году зафиксирован рост урожая по всем основным культурам на Урале и отметил достижения 21 сотрудника агропромышленной отрасли. Более 100 уральских производителей представили свою продукцию, также на выставке выбрали лучшие продукты предприятий.

Ирина Пичурина