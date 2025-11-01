Мороженое и мясные продукты из Свердловской области признаны лучшими в УрФО

Пастила, мороженое, сыры и мясные деликатесы из Свердловской области признаны лучшими в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщил департамент информационной политики региона. Победителей конкурса-дегустации определили на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО.

В состав конкурсной комиссии вошли представители всех шести регионов Урала. Они определяли победителей, предварительно изучив состав продукции, ее внешний вид и вкусовые качества. Золотыми медалями отмечены 37 свердловских производителей, в том числе индивидуальные предприниматели, среди них:

«Ирбитский молочный завод» за йогурт «Греческий», «Крестьянское» сливочное масло и сгущенку;

Кушвинский завод «Молочная благодать» за кефир, шоколадный крем «Дворецкий» и ацидофилин с сахаром;

«Хладокомбинат № 3» за «ГОСТовский» клубничный пломбир с мармеладом и пломбир с имбирным печеньем, грушей и карамелью;

«Гран Рэ» и «Добрая ферма» за сыры;

«Сибагро» и «Мясное ремесло» за мясные деликатесы;

«Рефтинская» за изделия из мяса птицы;

«Вкусно, без сахара» за подарочный набор пастилы;

Nomad за цукаты из японской айвы и ревеня;

«Кипрей» за цукаты из сосновых шишек производства.

Всего свердловские производители были оценены 50 медалями по результатам конкурса. Награды лучшим вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Напомним, XIII Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО проходила в Екатеринбурге с 29 по 31 октября — она объединила участников из 35 субъектов России. На ней более 100 уральских производителей представили свою продукцию, из 25 — из Свердловской области.

Ирина Пичурина