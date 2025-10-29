В Екатеринбурге стартовала XIII Межрегиональная агропромышленная выставка

XIII Межрегиональная агропромышленная выставка началась в Екатеринбурге — она объединила участников из 35 субъектов России, на нее в том числе приехали главы регионов и представители федеральных ведомств, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

В приветственной речи полпред Артем Жога рассказал, что УрФО полностью обеспечивает себя мясом, картофелем и яйцами, оставаясь одним из лидеров по производству муки, консервов и макаронных изделий — при этом в 2025 году зафиксирован рост урожая по всем основным культурам. «В агропромышленной отрасли регионов Урала и Западной Сибири работают свыше 110 тыс. человек. Их труд заслуживает уважения. Несмотря на суровые климатические условия, санкционные ограничения и другие вызовы, они продолжают с полной самоотдачей обеспечивать продовольственную безопасность страны»,— подчеркнул полпред. Он также вручил 21 сотруднику отрасли благодарности полпреда и одну государственную награду.

Более 100 уральских производителей представили свою продукцию: например, Свердловская область продемонстрировала продукты 25 местных компаний, в том числе от небольших хозяйств. В их числе — молочная продукция, фермерские сыры, яйца, овощи, колбасы, рыба, мороженое, шоколад, пряности, приправы и кофе. На прилавках Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представлены деликатесы из оленины, рыбы и дикоросов, а также чай на основе полярных ягод.

Межрегиональная агропромышленная выставка проводится под эгидой полпредства с 2010 года. На ней собираются специалисты в области растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Мероприятие ежегодно меняет площадку — в Екатеринбурге оно проходит в пятый раз.

Ирина Пичурина