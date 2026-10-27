Пострадавший при атаке БПЛА торговый центр в Белгороде продлил закрытие
В Белгороде торгово-развлекательный центр «МегаГРИНН», серьезно пострадавший при атаке БПЛА 25 октября, будет закрыт как минимум до 28 октября. Об этом сообщили в администрации площадки без объяснения причин.
Белгород подвергся очередной крупной атаке со стороны Украины ночью 25 октября. В результате погибли два мирных жителя, еще 13 человек пострадали.
Разрушения получили 30 многоквартирных домов и четыре частных, 35 автомобилей, восемь коммерческих объектов, шесть административных и социальных. На фоне этого 57 белгородцев перевезли в пункты временного размещения, среди них было 12 детей.
Вечером 26 октября мэр Валентин Демидов сообщил, что работы по устранению последствий атаки продолжаются. Коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, городского управления ГО и ЧС, студенческого спасательного корпуса вывезли около 400 кубометров мусора. Также был закрыт тепловой контур порядка 200 квартир. На временные стоянки вывезено 12 машин.