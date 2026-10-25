Главное об атаке на Белгород 25 октября: погибшие, раненые, повреждения в жилом секторе
Ход атаки
В 23:57 24 октября оперштаб Белгородской области объявил в своем канале в «Максе» угрозу повторной атаки по облцентру. Аналогичное предупреждение объявлялось в 00:31, 00:48, 00:58, 1:10, 1:18 25 октября.
В 1:23 оперштаб сообщил, что Белгород подвергся массированному удару БПЛА. Уточнялось, что, предварительно, есть пострадавшие.
В 2:45 из сообщений оперативного штаба стало известно об одном погибшем и десяти раненых, среди которых был сотрудник бригады скорой помощи. Восемь человек обследовали в больницах города, двух женщин отправили на амбулаторное лечение.
Мэр Валентин Демидов в 3:31 подтвердил данные оперштаба в своем Telegram-канале и пожелал выздоровления и сил всем пострадавшим. К тому моменту глава города уже начал объезд областного центра, он фиксировал значительные разрушения жилья, автомобилей, социальных и коммерческих объектов. «Главная наша задача — быстро закрыть тепловой контур по временной схеме. Коммунальщики приступают к уборке территорий»,— уточнял господин Демидов.
По данным губернатора Александра Шуваева, всего за сутки по Белгородской области со стороны Украины ударили 154 раза. В результате погибли четыре мирных жителя, ранения получили 19 человек, в том числе 17-летний подросток. Уточняется, что за сутки ВСУ восемь раз применили артиллерию и шесть раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 200 БПЛА.
Последствия атаки
В 8:17 губернатор Александр Шуваев озвучил в своем канале в «Максе» полные предварительные итоги удара ВСУ. Он сообщил об одном погибшем и десяти раненых, восемь из которых находились в больницах. Кроме того, глава региона рассказал, что в областном центре повреждены 30 многоквартирных домов и четыре частных, 35 машин, три административных здания и три соцобъекта, восемь коммерческих объектов. По сообщениям местных СМИ, серьезные повреждения получил ТРЦ «МегаГРИНН». Администрация торгового центра решила закрыть его как минимум на 25 октября.
В 10:21 господин Шуваев опубликовал традиционную суточную сводку о последствиях атак ВСУ. В ней уточнялось, что один из раненых при ударе по Белгороду скончался в больнице. Таким образом, количество погибших выросло до двух, а пострадавших — сократилось до 13.
Главврач горбольницы №2 Ольга Мевша рассказала телеканалу «Мир Белогорья», что пятеро раненых находятся в ее медучреждении. Двое из них в оториноларингологическом отделении с акубаротравмами, еще двое — в травматологии с осколочными ранениями.
Устранение последствий
Реакция правоохранителей
Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы) в связи с атакой беспилотников ВСУ на гражданские объекты в Белгороде.
Прокуратура Белгородской области поставила на контроль соблюдение прав граждан после удара. В ведомстве напомнили, что для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи продолжает работу горячая линия: +7-910-320-33-48.