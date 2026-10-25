Главное об атаке на Белгород 25 октября: погибшие, раненые, повреждения в жилом секторе

В 23:57 24 октября оперштаб Белгородской области объявил в своем канале в «Максе» угрозу повторной атаки по облцентру. Аналогичное предупреждение объявлялось в 00:31, 00:48, 00:58, 1:10, 1:18 25 октября.

В 1:23 оперштаб сообщил, что Белгород подвергся массированному удару БПЛА. Уточнялось, что, предварительно, есть пострадавшие.

В 2:45 из сообщений оперативного штаба стало известно об одном погибшем и десяти раненых, среди которых был сотрудник бригады скорой помощи. Восемь человек обследовали в больницах города, двух женщин отправили на амбулаторное лечение.

Мэр Валентин Демидов в 3:31 подтвердил данные оперштаба в своем Telegram-канале и пожелал выздоровления и сил всем пострадавшим. К тому моменту глава города уже начал объезд областного центра, он фиксировал значительные разрушения жилья, автомобилей, социальных и коммерческих объектов. «Главная наша задача — быстро закрыть тепловой контур по временной схеме. Коммунальщики приступают к уборке территорий»,— уточнял господин Демидов.