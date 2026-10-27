ГК «Агроэко» достроила мощности по сое на комбикормовом заводе в Новохоперске Воронежской области за 7,5 млрд

Завершившимся финальным этапом строительства комбикормового завода №4 группы компаний «Агроэко», ввод которого в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года, стала шестая очередь. В нее входит «линия гидротермической обработки и экспандирования соевых бобов на полножирную сою» мощностью 10 т в час. Именно ее обязательную по регламенту проверку в понедельник, по данным «Ъ-Черноземье», начала в Новохоперске инспекция Госстройнадзора Воронежской области. В региональном правительстве «Ъ-Черноземье» сообщили, что проверка продолжится как минимум до конца этой недели.