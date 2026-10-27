ГК «Агроэко» достроила мощности по сое на комбикормовом заводе в Новохоперске Воронежской области за 7,5 млрд
ГК «Агроэко» достроила линию по выпуску сои на воронежском заводе за 7,5 млрд
Завершившимся финальным этапом строительства комбикормового завода №4 группы компаний «Агроэко», ввод которого в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года, стала шестая очередь. В нее входит «линия гидротермической обработки и экспандирования соевых бобов на полножирную сою» мощностью 10 т в час. Именно ее обязательную по регламенту проверку в понедельник, по данным «Ъ-Черноземье», начала в Новохоперске инспекция Госстройнадзора Воронежской области. В региональном правительстве «Ъ-Черноземье» сообщили, что проверка продолжится как минимум до конца этой недели.
Строительство комбикормового завода началось в 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд руб. В сентябре на площадке были готовы элеватор, склад мучнистого сырья, производственный цех и административно-бытовой корпус с испытательной лабораторией. Специалисты занимались настройкой энергосистемы, а элеватор уже принял первую партию зерна.
Проектная мощность предприятия составит 420 тыс. т кормов в год, или 50 т в час. Этого объема достаточно для откорма более 1,2 млн свиней — около 150 тыс. т мяса ежегодно.
За последние 15 лет ГК «Агроэко» инвестировала в экономику Новохоперского района 21 млрд руб., создав около 1 тыс. рабочих мест. Общий объем вложений группы в производственные площадки Воронежской области к сентябрю достиг примерно 100 млрд руб.
В сентябре стало известно, что основатель и председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов консолидировал 99% долей в головной структуре группы — ООО «Агроэко-менеджмент».