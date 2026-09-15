ГК «Агроэко» вложила около 100 млрд в производство в Воронежской области

Группа компаний «Агроэко» (головной офис находится в Воронеже, основные активы сосредоточены в Воронежской и Тульской областях) вложила в свои производственные площадки в Воронежской области около 100 млрд руб. Об этом стало известно 15 сентября в ходе визита губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева в Новохоперский район. В экономику муниципалитета холдинг за последние 15 лет инвестировал 21 млрд руб., создав здесь около 1 тыс. рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актив «Агроэко» в Новохоперском районе Воронежской области

Фото: Telegram-канал Александра Гусева Актив «Агроэко» в Новохоперском районе Воронежской области

Фото: Telegram-канал Александра Гусева

Во время поездки делегация осмотрела свинокомплекс «Русановский», в строительство которого компания вложила 3 млрд руб. Площадка рассчитана на одновременное содержание 4,2 тыс. свиноматок и ежегодный выпуск 130 тыс. голов (16,2 тыс. т мяса в убойном весе). Выход предприятия на проектную мощность обеспечит работой 89 специалистов, а ежегодные налоговые поступления в бюджет превысят 110 млн руб.

Параллельно в районе возводится комбикормовый завод №4 стоимостью свыше 7,5 млрд руб. Строительные работы стартовали в 2023 году, а ввести предприятие в эксплуатацию планируется до конца 2026-го. Уже готовы элеватор, склад мучнистого сырья, производственный цех и административно-бытовой корпус с испытательной лабораторией. Сейчас специалисты настраивают энергосистему. Завод сможет производить до 420 тыс. т кормов в год (50 т в час) — этого объема хватит для откорма более 1,2 млн свиней (около 150 тыс. т мяса ежегодно). Элеватор уже принял первую партию зерна, а до конца года на площадке рассчитывают достроить цех по выпуску полножирной экспандированной сои.

Кроме того, в Новохоперске «Агроэко» строит корпоративный жилой дом на 75 квартир общей площадью 3,5 тыс. кв. м, рассчитанный примерно на 200 жителей. Сдать объект намерены в декабре этого года. Сотрудники холдинга смогут арендовать квартиры на льготных условиях: плата по договору найма составит от 600 до 1 тыс. руб. в месяц плюс коммунальные услуги. Отработав в компании десять лет, работник получает право выкупить занимаемое жилье в собственность всего за 1% от его сметной стоимости.

В начале сентября стало известно, что основатель и председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов консолидировал 99% долей в головной структуре группы — ООО «Агроэко-менеджмент».

Кабира Гасанова