Владимир Маслов консолидировал доли в УК воронежской «Агроэко»

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в корпоративной и управленческой структуре свиноводческого агрохолдинга «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) за последние недели произошло несколько существенных изменений. Самым заметным из них стало то, что учредитель, председатель совета директоров ГК Владимир Маслов консолидировал 99% управляющей компании (УК) холдинга ООО «Агроэко-менеджмент». Об этом и ряде других корпоративных решений стало известно из сообщений ГК на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель и председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Учредитель и председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Доля господина Маслова в уставном капитале УК выросла с 76% до 99%. Таким образом бизнесмену перешла доля в УК в 23%, которую ранее контролировало ООО «АПК Агроэко», одна из крупнейших по обороту структур ГК (7,2 млрд руб. выручки в 2025-м). В тот же день, 19 августа, «АПК Агроэко» было исключено из состава участников УК. Еще оставшийся 1% в УК сохранило ООО «ГК Агроэко», головная структура холдинга.

«Это привычные внутренние процессы по управлению юрлицами в составе группы»,— рассказали в пресс-службе ГК «Ъ-Черноземье», воздержвшись от более подробных комментариев.

Тем временем в «Агроэко-менеджмент» этим летом произошли и кадровые изменения: с 16 июля вторым директором назначен Вадим Котенко. При этом Елена Кочура, возглавляющая компанию с 2024 года, сохранила свой пост.

По данным Rusprofile, ООО «Агроэко-менеджмент» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году с видом деятельности — административно-хозяйственное обеспечение. В 2025 году выручка компании выросла на 50,7%, до 1,45 млрд руб., чистый убыток сократился до 2,7 млн руб. (с 25,3 млн руб. годом ранее).

Кроме того, в конце августа сменился один из управленцев в ООО «Агроэко-Воронеж»: директором по производству вместо Евгения Найденова назначен Александр Щербаков.

Произошли и иные корпоративные изменения: ООО «ГК Агроэко» было принято решение выйти из доли в ООО «Агроэко-переработка» (которой управляет ООО «Агроэко-менеджмент»), которая составляет 99%. Оставшимся процентом владеет господин Маслов. Сделано это, как следует из информации на сервере раскрытия, «в связи с реорганизацией дочерних обществ». Правопреемник, сроки и условия реорганизации не называются.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что выручка ООО «Агроэко-Воронеж» в 2025 году сократилась на 6%, до 12,5 млрд руб., а прибыль — на 77%, до 897 млн руб. Группа «Агроэко» не так давно начала перестраивать структуру компании с переводом доли из Кипра в Россию.

Анна Швечикова