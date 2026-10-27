Песков: нарушений режима тишины в Алешках пока не фиксировали
Информации о нарушении начавшегося сегодня режима тишины в Алешках пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что по всем деталям «информация будет идти от военных».
«Было заявление нашего Генштаба о том, что в 4 утра это (прекращение огня.—"Ъ") вступило в силу. Пока каких-либо сообщений о нарушении не было»,— сказал господин Песков на брифинге.
Россия и Украина при участии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Сегодня Минобороны России ввело режим тишины на Херсонском направлении. Украина с этой же даты обещала прекратить огонь в Алешках.