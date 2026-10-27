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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Песков: нарушений режима тишины в Алешках пока не фиксировали

Информации о нарушении начавшегося сегодня режима тишины в Алешках пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что по всем деталям «информация будет идти от военных».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Было заявление нашего Генштаба о том, что в 4 утра это (прекращение огня.—"Ъ") вступило в силу. Пока каких-либо сообщений о нарушении не было»,— сказал господин Песков на брифинге.
Россия и Украина при участии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Сегодня Минобороны России ввело режим тишины на Херсонском направлении. Украина с этой же даты обещала прекратить огонь в Алешках.
Подробности — в материале «Ъ» «Первая леди добилась тишины».
Дмитрий Песков
Херсонская область
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