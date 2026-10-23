США объявили о договоренностях РФ и Украины по прекращению огня в Алешках
Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщил Белый дом. Договоренности о перемирии были достигнуты при участии первой леди США Мелании Трамп.
В сообщении госпожи Трамп, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что ситуация в Алешках критическая: город находится на передовой, оставшееся население составляют в основном пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде.
По ее словам, гражданские представители России и Украины будут посещать жителей Алешек на дому и определять объем необходимой помощи. Желающие эвакуироваться получат сопровождение и транспорт до выбранного места назначения. Документировать гуманитарную миссию будет американская медиакомпания, выбранная Меланией Трамп. Что это за компания, в ее сообщении не раскрывается.
Вопрос Алешек привлек внимание Мелании Трамп во время частной беседы на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. По ее словам, канал связи с Россией и Украиной был оперативно задействован благодаря предыдущему опыту по воссоединению разлученных конфликтом семей.
До начала боевых действий между Россией и Украиной в Алешках проживало около 24 тыс. человек. В июне 2023 года 90% города оказалось затоплено из-за разрушения Каховской ГЭС. Сейчас в городе остаются 1,7 — 2 тыс. жителей, включая примерно 50 детей, отмечается в сообщении Белого дома.