США объявили о договоренностях РФ и Украины по прекращению огня в Алешках

По ее словам, гражданские представители России и Украины будут посещать жителей Алешек на дому и определять объем необходимой помощи. Желающие эвакуироваться получат сопровождение и транспорт до выбранного места назначения. Документировать гуманитарную миссию будет американская медиакомпания, выбранная Меланией Трамп. Что это за компания, в ее сообщении не раскрывается.