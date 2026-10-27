Путин поручил изменить выдачу информации в поисковиках по запросам об абортах
Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения об изменении поисковой выдачи по запросам об абортах. Предполагается, что поисковики в первую очередь будут показывать сайты о мерах соцподдержки беременным женщинам.
«Представить предложения... по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности»,— указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения выбран премьер-министр Михаил Мишустин. Предложения требуется представить до 15 декабря.
С 2025 года частные клиники в российских регионах начали отказываться от проведения абортов. В июле 2026-го спикер Совета федерации Валентина Матвиенко отчиталась президенту, что за последние два года количество абортов в стране уменьшилось почти на 12%. Именно госпожа Матвиенко предложила изменить поисковую выдачу по запросам о прерывании беременности. При этом спикер уверяла, что до полного запрета абортов не дойдет.