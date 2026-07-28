Матвиенко рассказала Путину о снижении числа абортов за последние два года
Матвиенко: число абортов снизилось на 12% за два года
Количество абортов в России за последние два года уменьшилось почти на 12%. Такие цифры озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Самый положительный результат — сокращение на 45% — достигнут в Вологодской области, добавила госпожа Матвиенко. «Это также в результате тех мер, которые принимает руководство региона. Это все факты»,— сказала она (цитата по сайту Кремля).
Вологодский губернатор последовательно выступал за полный запрет на аборты в регионе. Он призывал частные клиники не проводить операции по искусственному прерыванию беременности и обещал выплачивать медорганизациям по 5 тыс. руб. за каждую «сохраненную жизнь». В апреле 2025 года Генпрокуратура зафиксировала шесть случаев незаконного отказа в прерывании беременности.
По данным Минздрава, общее число прерываний беременности в 2025 году снизилось на 5%, медицинских абортов по желанию женщины — на 9,9%. Ведомство объясняет такую статистику внедрением доабортного консультирования, на котором врачи должны сформировать у пациентки «положительные репродуктивные установки».
Снижение числа абортов в России является устойчивым трендом с 1988 года, и за последние десять лет их количество сократилось более чем в 3,5 раза. Основной причиной этого процесса называется использование современных средств контрацепции населением, а также свободный доступ к информации о них.
Помимо этого, Минздрав России активно внедряет меры по сокращению числа абортов, среди которых мотивационное анкетирование и доабортное консультирование женщин. С середины 2023 года мотивационное анкетирование проводится в медучреждениях, а акушеры-гинекологи используют «речевые модули» для формирования у пациенток «положительных репродуктивных установок». В 2024 году, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, около 40 тыс. женщин передумали делать аборт после таких консультаций.
Регионы также активно принимают меры для снижения числа абортов. Запреты на склонение к аборту действуют в 30 субъектах РФ, а в 19 регионах соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении. Некоторые регионы, например Вологодская область, призывают частные клиники отказываться от лицензий на проведение абортов. Однако, эти инициативы вызывают вопросы у депутатов Госдумы, которые обратились в Минздрав с просьбой разъяснить «допустимость» таких мер, особенно когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям.