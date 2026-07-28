Матвиенко рассказала Путину о снижении числа абортов за последние два года

Количество абортов в России за последние два года уменьшилось почти на 12%. Такие цифры озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Самый положительный результат — сокращение на 45% — достигнут в Вологодской области, добавила госпожа Матвиенко. «Это также в результате тех мер, которые принимает руководство региона. Это все факты»,— сказала она (цитата по сайту Кремля).

Вологодский губернатор последовательно выступал за полный запрет на аборты в регионе. Он призывал частные клиники не проводить операции по искусственному прерыванию беременности и обещал выплачивать медорганизациям по 5 тыс. руб. за каждую «сохраненную жизнь». В апреле 2025 года Генпрокуратура зафиксировала шесть случаев незаконного отказа в прерывании беременности.

По данным Минздрава, общее число прерываний беременности в 2025 году снизилось на 5%, медицинских абортов по желанию женщины — на 9,9%. Ведомство объясняет такую статистику внедрением доабортного консультирования, на котором врачи должны сформировать у пациентки «положительные репродуктивные установки».