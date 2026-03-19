Беременности добавят настроения

Минздрав обновил рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья. При анкетировании пациенток врачи будут спрашивать, сколько детей они хотели бы иметь «с учетом текущих жизненных обстоятельств». И если женщина ответит, что не хочет детей, ей предложат консультацию психолога. Данная мера, пояснили “Ъ” в Минздраве, направлена на профилактику абортов и формирование «позитивного отношения» к материнству. Эксперты призывают не переходить грань между заботой и давлением: репродуктивный выбор должен оставаться личным решением женщины.

Минздрав опубликовал новые рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья. По сравнению с редакцией 2024 года изменены подходы к онкологическому скринингу женщин. Если раньше исследование шейки матки проводилось раз в три-пять лет, то сейчас раз в пять лет будет проводиться тест на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска, и только при положительном результате назначается жидкостная цитология.

Изменилась логика выявления инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Репродуктивная диспансеризация, напомним, включает двухэтапный скрининг граждан 18–49 лет: первый этап включает осмотры врачей и базовые анализы, второй проводится при выявленных отклонениях. Раньше ПЦР-исследование на ИППП для женщин 18–29 лет проводилось на втором этапе, сейчас этот анализ для данной возрастной группы перенесли в первый этап.

Поменялись правила проведения анкетирования в рамках диспансеризации. Как и раньше, анкета для мужчин включает вопросы о перенесенных заболеваниях мочеполовой системы, наличии детей от предыдущих партнерш, фактах бесплодия в браке, а также о таких факторах риска, как курение и употребление. При этом уточнены критерии для направления на второй этап диспансеризации. Если мужчина в анкете ответит положительно на вопросы о перенесенных заболеваниях и операциях, а также при отсутствии детей ему назначат спермограмму. Если будут получены сведения о выделениях, болях или контактах с инфекциями, пациента направят на ПЦР-диагностику ИППП. Женская анкета, как и прежде, уточняет характер менструального цикла, число беременностей и родов, перенесенные гинекологические заболевания, ИППП. При этом скорректирован вопрос о репродуктивных планах. Если раньше пациенток спрашивали, сколько детей женщина хотела бы иметь (включая родившихся), то в новой версии добавлено уточнение — «учитывая Ваши текущие жизненные обстоятельства». При ответе «не хочу детей» рекомендована консультация у психолога.

Данное уточнение направлено на профилактику абортов и повышение рождаемости, пояснила “Ъ” главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина. Психологическая помощь женщине, которая при наступлении беременности может оказаться в ситуации репродуктивного выбора, будет способствовать «формированию у нее позитивного отношения к материнству», считает она.

«При выявлении трудной жизненной ситуации у женщины ей может быть предложена консультация специалиста по социальной работе для оказания помощи»,— добавляет госпожа Долгушина. Эксперт подчеркивает: рекомендации не являются обязательными.

Репродуктивный выбор женщины — это всегда ее личное решение, подчеркивает акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. «Задача врача — не переубеждать и не формировать установки, а деликатно сопровождать, информировать и создавать пространство для принятия решения,— говорит она.— Мы можем рассказать о возможностях, о состоянии репродуктивного здоровья, о возрастных факторах, но не можем и не должны навязывать выбор». Клинический психолог центра «Будь здоров — Нахабино» Ольга Уманова добавляет, что прямое «формирование установок» противоречит «принципу нейтральности»: «истинная цель консультирования — не изменение решения, а обеспечение условий для осознанного и ответственного выбора». Госпожа Уманова обращает внимание, что рекомендации исключают мужчин из процесса консультирования, хотя репродуктивные установки в паре формируются в диалоге. Это, по ее словам, создает дисбаланс и перекладывает всю ответственность на женщину.

В зависимости от других ответов анкеты и результатов осмотра пациентов направляют к узким специалистам. При выявлении ИППП, наличии акне или алопеции женщинам показана консультация дерматовенеролога. При ожирении или признаках гиперандрогении — эндокринолога. При подозрении на онкологические заболевания, узловых образованиях молочных желез или патологии шейки матки — онколога. Для мужчин при наличии факторов риска или подтвержденных заболеваний репродуктивной системы предусмотрено направление к урологу, а также в центры здоровья.

Наталья Костарнова