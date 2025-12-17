800 частных клиник России отказались от проведения абортов

В России насчитывается 800 частных клиник, которые отказались от проведения абортов, заявил ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов. По его словам, это говорит о «высоком уровне демографической сознательности бизнеса».

В ноябре господин Лукьянов сообщал, что от проведения операций по прерыванию беременности отказались 752 клиники в 14 регионах страны. В сегодняшнем интервью ТАСС он пояснил, что число таких организаций выросло до 800 из-за решения одной из крупнейших сетей частных медцентров Свердловской области не делать аборты. Речь идет о сети медцентров «Шанс».

«Решение клиник Свердловской области, как и всех 800 частных медучреждений нашей страны, — пример того, как инициатива власти и церкви, а также ответственность и сознательность делового сообщества могут внести практический вклад в защиту жизни и исправление демографической ситуации в нашей стране»,— заявил председатель комиссии.

Полина Мотызлевская