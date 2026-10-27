За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погибла женщина, семь человек ранены
По данным регионального оперштаба, в Шебекинском округе также пострадали три человека. Их госпитализировали.
В поселке Дубовое Белгородского округа из-за взрыва беспилотника ранены три женщины. Они продолжают лечение амбулаторно.
В Грайвороне при детонации дрона пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ девять раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 129 дронов.