За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погибла женщина, семь человек ранены

Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ девять раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 129 дронов.