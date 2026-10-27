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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области погибла женщина, семь человек ранены

ВСУ 134 раза атаковали Белгородскую область за минувшие сутки. В городе Шебекино в результате удара дрона по автомобилю погибла мирная жительница. В трех округах еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • По данным регионального оперштаба, в Шебекинском округе также пострадали три человека. Их госпитализировали.

  • В поселке Дубовое Белгородского округа из-за взрыва беспилотника ранены три женщины. Они продолжают лечение амбулаторно.

  • В Грайвороне при детонации дрона пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Удары наносились по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. ВСУ девять раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 129 дронов.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Россией уничтожили 222 беспилотника. В частности, их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областями.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 113 раз. Ранение получили 14 человек.
Мария Свиридова

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