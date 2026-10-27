Дело Виктора Старокожева вернули в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга

Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании денег (п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ). Как считает следствие, техдиректор «УКИКО» Старокожев, фактически руководивший УК «Лазурит», вступил в сговор с Щекиным. Они собирались похитить деньги Регионального фонда капремонта, для чего изготовили поддельный протокол собрания собственников дома по улице Шарташской о переносе денег фонда на спецсчет дома — на счет «Лазурита» поступило свыше 2 млн руб. Для легализации средств Щекин заключил фиктивный договор на капремонт теплосетей с подконтрольной Старокожеву организацией и перечислил ей под видом оплаты более 1,6 млн руб. Этими деньгами он мог распоряжаться по своему усмотрению.