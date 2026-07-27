Дело главы УК Старокожева, обвиняемого в хищении 2 млн, направили в суд на Урале

Прокуратура направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уголовное дело технического директора управляющей компании «УКИКО» Виктора Старокожева и экс-директора УК «Лазурит» Андрея Щекина, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По делу о хищении более 2 млн руб., предназначенных для проведения капитального ремонта дома, и легализации средств, приобретенных преступным путем, они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, техдиректор «УКИКО», фактически управляющий финансово-хозяйственной деятельностью УК «Лазурит», совместно с его директором совершили преступление в период с августа 2020 года по июнь 2023 года. Они предоставили фиктивный протокол решения общего собрания собственников квартир дома об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Сообщники добились перечисления со счета Регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах свыше 2 млн руб. на спецсчет УК «Лазурит».

Для того чтобы владение и использование денег казались правомерными, Старокожев и Щекин заключили фиктивный договор подряда с подконтрольным коммерческим предприятием. Согласно договору, должен был быть проведен ремонт инженерных сетей теплоснабжения в доме на ул. Шарташская. В рамках якобы исполнения договора на счет этой компании было перечислено свыше 1,6 млн руб.

Напомним, осенью 2025 года Водоканал принял решение расторгнуть договоры с УК «Лазурит» и «Народная» и перевести жителей 224 домов Екатеринбурга на прямые договоры. Это было сделано по причине наличия задолженностей.

В мае арбитражный суд Свердловской области остановил банкротство владельца нескольких управляющих компаний, в том числе ООО «УКИКО», Виктора Старокожева. Сам бизнесмен в это время находился под домашним арестом — такую меру пресечения ему избрали после задержания в августе 2025 года в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ирина Пичурина