Дело Виктора Старокожева передали в Кировский райсуд Екатеринбурга

Уголовное дело директора управляющей компании «УКИКО», владельца группы УК Виктора Старокожева и экс-главы УК «Лазурит» Андрея Щекина передали в Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, после утверждения обвинительного заключения, прокуратура Свердловской области передала уголовное дело сперва в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Согласно версии следствия, Виктор Старокожев и Андрей Щекин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании денежных средств (п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ). По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, управляющая компания «Лазурит» фактически была аффилирована с УК «УКИКО», поэтому Виктор Старокожев мог управлять ее финансово-хозяйственной деятельностью. С августа 2020 года по июнь 2023 года, он предоставил фонду содействия капитальному ремонту Свердловской области фиктивный протокол решения общего собрания собственников квартир одного из домов Екатеринбурга, в котором были изменены способы формирования фонда капитального ремонта. Так фигуранты уголовного дела незаконно получили 2 млн руб.

По версии следствия, чтобы «отмыть» деньги, обвиняемый с июня по ноябрь 2023 года заключили договор с подконтрольным коммерческим предприятием на выполнение капитального ремонта инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме по ул. Шарташская. Так подельники успели легализовать 1,6 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Артем Путилов