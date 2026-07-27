Счет за капремонт передали в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора управляющей компании «УКИКО», владельца группы УК Виктора Старокожева и экс-главы УК «Лазурит» Андрея Щекина. По версии следствия, они похитили свыше 2 млн руб., предоставив фиктивный протокол решения собственников квартир одного из домов об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. В отношении Виктора Старокожева расследуется еще одно уголовное дело — поводом стало неисполнение обязанностей по управлению более 550 многоквартирными домами в Челябинской области. Его сын Евгений Старокожев арестован по обвинению в мошенничестве.



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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Прокуратура Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор «УКИКО» Виктор Старокожев и бывший глава УК «Лазурит» Андрей Щекин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании денежных средств (п. «а» ч.3 ст.174.1 УК РФ), сообщила прокуратура Свердловской области. Их уголовное дело передано в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.

Следствие считает, что управляющая компания «Лазурит» была аффилирована с УК «УКИКО» — Виктор Старокожев фактически управлял финансово-хозяйственной деятельностью. С августа 2020 года по июня 2023 года, он предоставил фонду содействия капитальному ремонту Свердловской области фиктивный протокол решения общего собрания собственников квартир одного из домов Екатеринбурга, в котором были изменены способы формирования фонда капитального ремонта. Таким образом, фигуранты дела получили 2 млн руб.

По версии следствия, чтобы «отмыть» деньги, обвиняемый с июня по ноябрь 2023 года заключили договор с подконтрольным коммерческим предприятием на выполнение капительного ремонта инженерный сетей теплоснабжения в жилом доме по ул. Шарташская. Так они успели легализовать 1,6 млн руб.

Виктор Старокожев владеет и управляет несколькими УК в Екатеринбурге — «Местным управляющим предприятием Уралградмаш», «Управляющей компанией ЖКО», «Нордсервисом», «Народной». Начал заниматься сферой ЖКХ с 2008 года, в местных СМИ его называют «коммунальным бароном». По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром ООО «УКИКО», которая работает в Свердловской и Челябинской областях.

Жители домов, которые обслуживали управляющие компании Виктора Старокожева, неоднократно жаловались из-за плохого содержания домов, огромных сумм в квитанциях, отключения воды и газа.

В июне 2025 года Виктор Старокожев был дисквалифицирован мировым судьей Орджоникидзевского судебного района на один год за нарушения в ходе подготовления домов к зимнему сезону, игнорирование разрушенных плит, ступеней лестничного марша, отсутствие оконных створок и стекол в тех домах, что находились в руках УК «УКИКО».

В феврале 2026 года он был снят с должности генерального директора «Местного управляющего предприятия Уралградмаш».

В январе 2026 года прокуратура Верхотурского района взыскала с «УКИКО» 200 тыс. руб. моральной компенсации в пользу 12-летней девочки, упавшей в выгребную яму на территории двора одного из домов по ул. Гагарина в Верхотурье.

В отношении Виктора Старокожева параллельно расследуют уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) челябинские следователи. По версии обвинения, с ноября 2024 года по июля 2025 года он не исполнял обязанности по управлению 558 многоквартирными домами — из-за его действий в должной мере не были оказаны услуги по содержанию и ремонту имущества. При этом на счета его компании от владельцев квартир поступило более 1 млн руб., которые он использовал по своему усмотрению. Виктор Старокожев находился под домашним арестом, но потом ему заменили его на меру, не связанную с лишением свободы.

В октябре 2025 года «УКИКО» лишили лицензии на обслуживание 546 многоквартирных домов в Челябинской области. В конце декабря УФАС по Челябинской области подтвердило нарушения при передаче УК 550 многоквартирных домов в Миассе, Златоусте, Коркино и Карталах. При вынесении решения учитывались нарушения лицензионных требований, неисполнение законных предписаний органа государственного жилищного надзора.

Кировский райсуд Екатеринбурга 24 июля арестовал Евгения Старокожева — сына Виктора Старокожева. Ему предъявили обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Фактура обвинения на данный момент неизвестна.

Евгений Старокожев в 2018 году был участником УК «Лазурит». Согласно данным kartoteka.ru, бизнесмен руководит в нескольких компаниях: УК «Гордомстрой» (находится в Екатеринбурге), «НТ Аварийка Север» (базируется в Нижнем Тагиле, занимается строительно-монтажными работами), УК «Облдомстрой» (находится в Екатеринбурге), «Эридан» (находится в Екатеринбурге и занимается обработка данных и предоставлением услуг по размещению информации).

Артем Путилов