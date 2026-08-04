Сайты меняют сертификаты

Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Как убедился “Ъ FM”, сложности возникают при попытке входа на веб-страницы ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, «Уралсиб», Россельхозбанка, ПСБ и банка «Санкт-Петербург» с помощью Safari и Google Chrome. На странице появляется предупреждение о небезопасности соединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В пресс-службе ВТБ пояснили, что некорректная работа вызвана отзывом международных SSL-сертификатов. Эксперт по безопасности одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев объясняет, что это значит для пользователей:

«При соединении между устройством клиента (телефоном, компьютером) и сайтом коммерческой организации либо государственного органа, "Госуслуг", банков, магазинов, информационных ресурсов устанавливается защищенный с помощью криптографических алгоритмов канал связи. При этом используются иностранные центры сертификации, которые по умолчанию ставят во все наши браузеры эти сертификаты.

Когда мы подключаемся к веб-ресурсам, для нас это процесс прозрачный, мы этого даже не замечаем. Но когда у российских организаций стали эти сертификаты отзывать, браузер уже не может установить соединение. Чтобы установить сертификат Минцифры на устройство, клиенту надо проделать какие-то определенные манипуляции, которые требуют неких технических познаний и усилий. Если заниматься этим желания нет, то надо переходить на отечественный "Яндекс.Браузер", в котором по умолчанию стоит сертификат Минцифры. Из него можно будет подключиться».

ВТБ и Альфа-банк выпустили пошаговую инструкцию для клиентов, чтобы они могли установить российские сертификаты Минцифры. В самом ведомстве о некорректной работе сайтов предупреждали еще в конце июля. Насколько это безопасно? И есть ли альтернативы? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с независимым экспертом телеком-рынка Алексеем Учакиным:

«Все крупнейшие банки попали в список санкций, европейских и американских. Порядка двух месяцев назад консорциум удостоверяющих центров выпустил обновление своих правил, по которым удостоверяющие центры не могут более выдавать сертификаты компаниям, попавшим под ограничения. Это затронуло большую часть удостоверяющих центров.

Первая волна отзывов сертификатов началась где-то в июне.

После этого крупнейшие российские банки ушли к греческому регистратору HARICA. Сейчас добрались, как я понимаю, до него либо в автоматическом, либо в ручном режиме. Но тем не менее и он свои сертификаты тоже начал отзывать.

Что касается сертификатов Минцифры, здесь нет ничего опасного. Сам Национальный удостоверяющий центр функционирует уже несколько лет, и это рекомендованный способ внутри России. Использование сертификата абсолютно безопасно, соответственно, данные так же защищены, как если бы сайт банка использовал сертификаты другого регистратора.

Кроме того, приложения никуда не делись, они продолжают работать, они ни от каких сертификатов не зависят. Там все управляется непосредственно разработчиком приложения, то есть банком. Здесь вопрос затрагивает исключительно владельцев iPhone, которые сейчас не могут пользоваться приложениями. Но в целом, если вы не хотите пользоваться сайтом банка, то существует банковское приложение, оно продолжит работать, как и раньше».

“Ъ FM” направил также запрос в пресс-службу Сбербанка, «Уралсиб», Россельхозбанка, ПСБ и банка «Санкт-Петербург» с просьбой уточнить, что делать клиентам, у которых возникли такие проблемы.

Анна Кулецкая