Серфинг приводят в соответствие

Месячная активная аудитория и количество скачиваний у поисковика и браузера «Яндекса» заметно выросли. У приложения «Яндекс — с Алисой AI» в августе аудитория увеличилась на 31% по сравнению с августом 2025 года, в то время как большинство иностранных браузеров столкнулись с ее оттоком: у Google Chrome снижение составило 3%, а у Opera — 19%. Это объясняется отзывом сертификатов безопасности у ряда российских сайтов, включая ресурсы банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В начале августа 2026 года «Яндекс Браузер» возглавил топ по количеству скачиваний в российском сегменте Google Play, рассказали “Ъ” в Digital Budget. Компания связывает это с тем, что после массового перехода российских банков и корпораций на национальные сертификаты (НУЦ Минцифры) и ГОСТ TLS многие зарубежные браузеры начали испытывать трудности с доступом к их онлайн-сервисам, тогда как «Яндекс Браузер» работал без сбоев. Так, в августе MAU (месячная активная аудитория) приложения «Яндекс — с Алисой AI» год к году выросла на 31%, а по отношению к июню — на 12%. Количество скачиваний при аналогичном сравнении у приложения выросло на 2,4%, а у «Яндекс Браузера» — на 5%. Рост скачиваний и аудитории отмечается и для других поисковых сервисов «Яндекса», в то время как у зарубежных браузеров эти показатели в основном сокращались: например, у Google Chrome — на 3%, а у Opera — на 19% (см. график).

Сертификат SSL/TLS — это цифровой электронный документ, который подтверждает подлинность сайта и создает безопасный зашифрованный канал связи между браузером и сервером.

Для экосистемы Apple (включает браузер Safari) скорее характерна смена устройств, чем установка альтернативных браузеров, говорит собеседник “Ъ” на ИТ-рынке. По его данным, в банковском секторе совокупная доля пользователей iOS и macOS достигает 34%, тогда как на правительственных сайтах этот показатель составляет всего 7%. Сталкиваясь со сложностями при установке защищенного соединения или отзывом сертификатов, пользователи переключаются на другие физические устройства (например, на домашние ПК или смартфоны на Android) либо решает задачи через нативные мобильные приложения (альтернативные приложения банков).

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В начале июня один из крупнейших в мире центров сертификации — японская компания GlobalSign начала принудительно отзывать SSL-сертификаты российских сайтов.

Тогда в Минцифры заявляли, что доля GlobalSign в рунете не превышает 5%. В июле Минцифры призвало российских пользователей устанавливать сертификаты безопасности ведомства на устройства для бесперебойного доступа к российским сайтам, банкам, онлайн-магазинам и другим ресурсам через иностранные браузеры. С 2022 года часть российских сайтов может некорректно открываться в Google Chrome, Edge или Safari после отзыва зарубежных SSL-сертификатов.

C 1 марта 2027 года Минцифры также введет десять типов сертификатов безопасности для интернет-ресурсов с жесткой классификацией по задачам и алгоритмам (см. “Ъ” от 1 сентября). Ранее “Ъ” писал, что ИБ-компания «КриптоПро»решила создать отечественный веб-браузер с возможностью установки TLS-соединений с использованием российских криптографических алгоритмов (см. “Ъ” от 7 сентября).

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В «Яндексе» заявили “Ъ”, что видят плавный рост аудитории: сейчас браузером пользуются более чем на 95 млн активных устройств. На показатель влияют развитие продукта, новые ИИ-функции, скорость работы, безопасность и возможность пользоваться российскими сайтами и сервисами без технических ограничений, говорят в компании.

Рост скачиваний российских браузеров выглядит закономерным: пользователи выбирают решения, которые обеспечивают доступ к привычным сервисам без дополнительных настроек, говорит бизнес-партнер по инновационному развитию компании «Гарда» Лука Сафонов. Для обычного пользователя проще установить браузер, в котором необходимая поддержка уже реализована, чем самостоятельно устанавливать сертификаты и разбираться с дополнительными настройками, заключает он.

Варвара Полонская, Филипп Крупанин