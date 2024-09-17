Секундное дело

Один из скандалов, случившихся по ходу парижской Олимпиады, в результате которого медаль в соревнованиях гимнасток переходила из рук в руки, вышел на новый уровень. Американка Джордан Чайлз, получившая бронзу в вольных упражнениях благодаря успешному протесту ее команды на оценку ее выступления, а позже решением Спортивного арбитражного суда (CAS) все же лишенная награды, обратилась в Федеральный суд Швейцарии. Истица просит высшую судебную инстанцию страны отменить решение арбитража из-за новых доказательств, подтверждающих правоту американки, а также потому, что глава коллегии, рассматривавшей дело, давно и тесно связан в деловом плане с Румынией, чья спортсменка Ана Барбосу отняла у Чайлз призовое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская гимнастка Джордан Чайлз (в центре)

Фото: Jack Gruber / USA TODAY Sports / Reuters Американская гимнастка Джордан Чайлз (в центре)

Фото: Jack Gruber / USA TODAY Sports / Reuters

Американская гимнастка Джордан Чайлз обратилась в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить решение Спортивного арбитражного суда о лишении ее бронзы, полученной за выступление в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже. История Чайлз стала одним из самых громких ее скандалов. Согласно оценкам, выставленным судьями, она в итоговой классификации оказалась лишь пятой. Однако тренерский штаб американской команды счел, что жюри неверно оценило сложность заявленных спортсменкой элементов. Прямо у помоста был подан протест. Он был удовлетворен. Чайлз добавили 0,1 балла. Это переместило ее на третье место, а занявшую его по первоначальному протоколу румынку Ану Барбосу оттеснило на четвертое.

Однако бронзовым призером Джордан Чайлз пробыла недолго. Румынская сторона обратилась в CAS (по ходу крупных турниров арбитраж создает выездные коллегии, которые рассматривают споры на местах максимально быстро). Румыны не оспаривали обоснованность доначисления Чайлз 0,1 балла за сложность. Они указали на то, что протест сборная США подала через 64 секунды после того как были объявлены ее оценки. А согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG), на это дается только одна минута. Аргумент оказался достаточно веским для того, чтобы CAS постановил снять с Чайлз добавленные ей 0,1 балла и вернуть бронзу Барбосу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вручение медали Ане Барбосе после Олимпиады

Фото: Vadim Ghirda / AP Вручение медали Ане Барбосе после Олимпиады

Фото: Vadim Ghirda / AP

Вердикты арбитража по умолчанию являются окончательными и почти исключают возможность опротестования в том, что касается оценки обстоятельств дела.

Единственный способ добиться пересмотра решения CAS — обращение в Федеральный суд Швейцарии, в юрисдикции которого и находится арбитраж.

Но и он не пересматривает дела по существу, а обращает внимание лишь на процессуальные нарушения. Юристы, нанятые американской стороной, как им кажется, такие нарушения нашли.

В иске, поданном Чайлз при поддержке Национального олимпийского комитета США, говорится, что есть доказательства того, что ее тренеры заявили протест не через 64 секунды после объявления оценок, а до истечения минутного дедлайна. Утверждается, что это следует из некой видеозаписи. Она велась в рамках съемок документального фильма о лидера американской команда Симоне Байлз, и на ней слышно, как кто-то из тренеров кричит «Расследование по Джордан!» на 47-й секунде, следом другой тренер выкрикивает то же самое уже на 55-й секунде. Проблема одна — видео было представлено CAS только 11 августа, сутки спустя после вынесения вердикта. То есть у американцев было не менее пяти дней с момента проведения соревнований, чтобы все-таки просмотреть эту пленку, но они этого не сделали.

CAS сообщил, что отказался рассматривать новые обстоятельства после вынесения вердикта, в отдельном заявлении по делу.

В нем также отмечалось, что заново дело может открыть либо Федеральный суд Швейцарии, либо это может произойти в случае, если такой шаг одобрят все стороны спора.

Кроме того, юристы, представляющие Джордан Чайлз, поставили под сомнение непредвзятость главы коллегии из трех судей, рассматривавших дело. Хамид Гарави, французский юрист иранского происхождения, является партнером парижской юридической фирмы Derains & Gharavi и специализируется в том числе на предоставлении услуг арбитра по коммерческим спорам. При этом, как следует из его резюме, размещенном на официальном сайте фирмы, он неоднократно на протяжении последнего десятилетия представлял интересы Румынии в различных спорах. Согласно регламенту CAS, стороны спора могут заявлять возражения относительно назначенных на рассмотрение их дела арбитров. Арбитры же обязаны заполнять документ, в котором указываются возможные конфликты интересов. Документ, как отметили в CAS, арбитром Гарави был заполнен, а возражений от американской стороны до начала рассмотрения дела не поступило.

Прецедентов отмены решения CAS Федеральным судом Швейцарии всего два.

Первый был зафиксирован еще в 2007 году. Тогда аргентинский теннисист Гильермо Каньяс добился отмены решения о назначении ему 15-месячной дисквалификации за допинговое нарушение. Суд счел, что CAS нарушил право Каньяса на дачу показаний. Нарушение было устранено в результате повторного рассмотрения дела в CAS. По его итогам Каньяс получил все те же 15 месяцев дисквалификации.

Второй же кейс похож на актуальный для «дела Чайлз» прецедент. В феврале 2020 года китайский пловец Сунь Ян был дисквалифицирован по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил. Вердикт поддержал CAS. Но в декабре того же года Федеральный суд Швейцарии решение арбитража отменил как раз на основании того, что председатель коллегии арбитров был предвзят. Им оказался бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, который, как выяснилось, неоднократно в социальных сетях высказывался против китайцев, называя их «нелюдями» за гастрономические пристрастия.

Александр Петров