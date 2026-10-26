Белгородский облсуд утвердил 18-летний приговор основателю ЧВК «Ястреб»

Ведомство указывало, что суд первой инстанции не учел факт совершения преступлений в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. По мнению прокуратуры, Марущенко не только нарушил права военнослужащих, но и «препятствовал проведению самой специальной военной операции».