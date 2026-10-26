Белгородский облсуд утвердил 18-летний приговор основателю ЧВК «Ястреб»
Белгородский областной суд оставил в силе приговор основателю частной военной компании «Ястреб» Алексею Марущенко. В августе 2026 года Белгородский районный суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Ъ».
Прокуратура попросила ужесточить наказание основателю ЧВК до 22 лет. Марущенко просил смягчить ему приговор. Он отметил, что дал показания против других фигурантов.
Ведомство указывало, что суд первой инстанции не учел факт совершения преступлений в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. По мнению прокуратуры, Марущенко не только нарушил права военнослужащих, но и «препятствовал проведению самой специальной военной операции».
Фигуранту вменяли мошенничество в отношении порядка 90 военнослужащих, вымогательство, похищения людей и пытки, а также организацию убийства.
По версии следствия, Марущенко вместе с соучастниками убеждал приходивших в военкомат граждан, что те подписывают контракты с Минобороны лишь формально, а на деле будут служить в «Ястребе» за более высокое вознаграждение. Таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. Тех, кто критиковал руководство ЧВК, похищали и пытали, а рядового Рашида Аджиева убили.