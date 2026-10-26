Лидеру ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко утвердили 18-летний приговор

Суд, однако, удовлетворил жалобу потерпевшего, военкора Романа Семенова, и увеличил причитающуюся ему в счет возмещения морального вреда сумму с 900 тыс. до 2 млн руб. Сам господин Семенов заявил иск на 12 млн руб.