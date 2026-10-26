Лидеру ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко утвердили 18-летний приговор
Как стало известно «Ъ», Белгородский областной суд утвердил приговор основателю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко. В августе 2026 года Белгородский районный суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима.
Фигуранту вменяли обман порядка 90 военнослужащих, вымогательство, похищения людей и пытки, а также организацию убийства.
Прокуратура попросила ужесточить наказание основателю ЧВК до 22 лет. Марущенко просил смягчить ему приговор. Он отметил, что дал показания против других фигурантов.
Суд, однако, удовлетворил жалобу потерпевшего, военкора Романа Семенова, и увеличил причитающуюся ему в счет возмещения морального вреда сумму с 900 тыс. до 2 млн руб. Сам господин Семенов заявил иск на 12 млн руб.